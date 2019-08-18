Азза Дзарасти-Каноат, пожалуй, считается единственной в Таджикистане мастерицей авторских кукол, образы которых уникальны и неповторимы.

Но этот рассказ о том, как ее работы помогают молодым талантам достигать новых высот, ведь свои творения она всегда дарит, а если и продает, то только в благотворительных целях.

"Куклы я делаю ради наслаждения души, поэтому торговать ими я и не стану. Но, периодически продаю и снова ради наслаждения души - смогла помочь финансово, к примеру, музыкальной школе имени Атоева, помогла поехать в Ташкент на Дельфийские игры талантливому мальчику по имени Идибек Тошев",- делится мастерица.

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Партнером проекта «Салом, соседи!» выступает ГУП «Таджикская алюминиевая компания». ТАЛКО – это ведущее промышленное предприятие Таджикистана, входящее в число крупнейших мировых производителей алюминия. ТАЛКО сегодня широко представлена в таких секторах экономики Таджикистана, как горнодобывающая и химическая промышленности. Целью компании является также и развитие нового направления в экономике Таджикистана – энерго-металлургического.

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