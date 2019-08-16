Сегодня супруга бывшего президента Алмазбека Атамбаева Раиса прокомментировала обвинения Манаса Арабаева в том, что она оказывала давление на судей, передает 24.kg.
По ее словам, она никогда не вмешивалась в политику, не оказывала давления на судей и вообще не знает, где какой суд находится.
«Я действительно знаю Манаса Арабаева, поскольку он был в команде Алмазбека Атамбаева. Я знала, что политика — грязное дело, и старалась не вмешиваться. Я даже не знаю, где какой суд находится. Будучи первой леди, я работала, чтобы никуда не вмешиваться. Сегодня я узнала, что уголовное дело возбуждено и на меня», — сказала Раиса Атамбаева.
Напомним, бывший серый кардинал судебной системы Манас Арабаев дал показания на Раису Атамбаеву. По его словам, бывшая первая леди заступалась за экс-председателя Свердловского районного суда Бишкека Эльвиру Джаркееву. Просила ее не трогать. От ее имени на встречи по делу строительной компании БЛС приходил некий Бектурсун Айталиев.
22 квартиры и железная дорога
Генпрокуратура Кыргыхстана обнародовала список имущества бывшего президента Алмазбека Атамбаева и его близких родственников, на которое наложен арест, сообщает kloop.kg.
Список состоит из более 100 объектов, включая телеканал «Апрель» и акционерное общество «Медиафорум». Арест также наложен на расчетные счета, акции и ценные бумаги.
В документе приводятся следующие объекты:
• 39 нежилых помещений;
• 22 квартиры;
• 19 цехов;
• 11 земельных участков;
• 9 складов;
• 8 автомобилей;
• 3 участка с многолетними насаждениями;
• 2 жилых дома;
• пастбище;
• оздоровительный центр;
• железная дорога;
• торговый центр;
• магазин;
• многоквартирный дом;
• офис;
• ОАО «Медиа Форум»;
• ОсОО Научно-производственная фирма «Форум»;
• ОсОО «Апрель-ТВ»;
• Общественный фонд «Апрель»;
• ОсОО «Редакция телерадиокомпании «Канал D» (Канал Ди);
• Общественное объединение «Республиканский Общественный Экспертный совет по вопросам Устойчивого Человеческого развития»;
• Учреждение «Медико-образовательный научный центр «Здоровье и долголетие»» (МОНЦЗиД);
• Объединение юридических лиц «Ассоциация Телерадиоорганизаций»;
• Объединение юридических лиц «Ассоциации предприятий “Корпорация Кыргызавтомаш”».
Арест также наложен на расчетные счета в 25 банках и содержимое банковских ячеек, зарегистрированных на 10 юридических и физических лиц.
Ранее следственная группа Военной прокуратуры вручила Атамбаеву уведомления о подозрении в совершении «тяжких преступлений». Его арестовали до 26 августа по обвинению в коррупции.
После штурма дома Атамбаева 7 и 8 августа ему предъявили подозрения по делам, связанным с массовыми беспорядками и захватом заложников.
Все о деле Атамбаева тут.
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