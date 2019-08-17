Милые друзья! Всю мою долгую жизнь я беседовал с тысячелетним мудрецом Ходжой Насреддином. Он часто спасал меня от скуки бытия... Иногда мне грустно, что Он уйдёт вместе со мной ... Но потом вернётся! Ведь Он бессмертен! Вот и сегодня Он явился в мой одинокий глиняный домик и принёс эту притчу.

Московский Банкир Банкиров, услышав о великом мудреце - острослове Ходже Насреддине,

Пригласил его в свой хрустальный дворец…

Ходжа согласился…

Потому что в 21 веке Золотого Тельца

Никому не нужны были Поэзия и Мудрость…

И он часто пил воду вместо чая…

И жевал седую бороду вместо лепёшки…

Мудрец в своём ветхом халате и пыльных сапогах – каушах

Остановился у золотых врат банкирской виллы…

Вытащил нож и порезал и без того дряхлый чапан и сапоги…

Выглянули на божий свет жёлтые… черепашьи пальцы вечного странника…

Банкир принял острослова в своём златотканом халате

с изумрудными пуговицами…

Говорят, что такие халаты носили Царь Соломон…

Чингисхан… Иван Грозный…

Теперь царями стали банкиры и ходят в царских одеяниях…

Казалось, что все вина мира и все диковинные яства украшали стол…

Долго и сладко текла беседа…

Мудрец сыпал анекдотами, афоризмами, притчами…

Банкир банкиров был в сладком восторге!..

Текли вина…

Яства таяли во ртах…

Но пришёл хладный опохмельный час прощания…

Мудрец, вдруг сверкнув глазами,

Как дамасскими саблями, улыбнулся:

- Брат!.. Погляди на мою одежду!..

Она истрепалась… сапоги прохудились… нужна помощь…

Иль не знаешь, что Всевышний …

Всезоркий глядит на нас только в тот момент,

Когда мы помогаем ближнему…

Но банкир был несметно хитёр и скуп, как два Кори-Ишкамбы,

И разгадал хитрость Ходжи Насреддина…

- О, великий златоуст!..

О, Мастер словесного перца!..

Увы, я не могу помочь тебе…

Ибо только что мне сообщили, что я банкрот…

И всё пойдёт на продажу!..

Все мои дворцы… яхты… жёны… золотые халаты…

Теперь я стал нище тебя…

Тогда Ходжа сочувственно сорвал с себя рваные одежды и дырявые сапоги…

- Родной брат по нищете!

Возьми этот дар!.. Это всё, что у меня есть…

Но по Древнему Закону я должен отдать бедному последнее…

И тогда я буду в Раю!.. Благодаря тебе, голый… как Адам…

И нагой Ходжа торжественно пошёл к двери…

Тогда перепуганный банкир вскричал:

- Подождите, о почтенный!..

Возьмите мой золотой халат!..

А то народ скажет: «Банкир банкиров обобрал великого острослова до нитки…

И голый мудрец выскочил из хрустального дворца!..»

И банкир набросил на тощие плечи старца тяжкий златотканый чапан…

Тогда Ходжа горько улыбнулся:

- Брат, да что я?..

Выгляни из дворца!..

Я проехал на своём осле всю Русь…

Весь народ ходит голым!.. Благодаря таким, как ты!..

И где найдёшь столько золотых халатов…

И тысячелетний мудрец в золотом халате,

На своём нищем осле поехал по кишащему Москвавилону

Мимо Златокупольного Кремля…

- Эх!..- вздохнул Ходжа…

Кремль тоже в Золотом Халате…

А Русская Изба – Кормилица Старуха в рваном тряпье…

Поеду- ка я на Русь и отдам Золотой Халат

Святой заброшенной старушке…

Притчи - меньше муравья... тоньше травинки... Легче пылинки

Ходжа Насреддин и четыре сына

У Ходжи Насреддина было четыре жены…

Первая родила ему сына…

Сын вырос и пошёл в Пагоду…

Вторая - родила ему сына…

Сын вырос и пошёл в Синагогу…

Третья – родила ему сына…

Он вырос и пошёл в Церковь…

Четвёртая - родила ему сына …

Он вырос и пошёл в Мечеть…

Айхххх!..

А Ходжа одиноко сидел на вершине Золотой Горы …

И радостно глядел, как его сыны бредут в свои храмы…

На все четыре стороны света…

Да!..

Сколько в мире людей – столько к Богу путей…

Потом постаревший мудрец вздыхает:

- Ах, Всевышний!..

Пошли мне пятую жену,

Которая родила бы мне дочь…

Которая пришла бы ко мне…

Смягчить мою старость на вершине Золотой Горы…

В глинобитной кибитке…

Где звёзды близки…

Старый муж и младая жена

Когда Ходжа Насреддин видел старого мужа и младую жгучую жену,

Он улыбался:

- Брат! Гляди, чтобы извилины твоего мозга

Не утонули в изгибах её тела!..

Айхххййяяя!..

Древний посох Ходжи Насреддина

В старости у Ходжи Насреддина остался один верный друг:

Ореховый старинный посох…

И Мудрец говорил ему :

- Ты мне друг?..

И на трёх ногах мы бредём по земле…

Или – враг?..

И мешаешь мне упасть в объятья родной земли?..

И ублажить вечно голодных муравьёв и червей…

Иисус Христос и 21 век

Ходжа Насреддин сказал:

- Над 21 веком Золотого Тельца

И необъятным мусорным Полигоном Интернета

Витает Один Вопрос:

Как тихая… пыльная Белая Ослица

И бедный хитон Иисуса Христа –

Стали лаковыми равнодушными лимузинами

И тяжкозлатыми непреступными одеяньями церковных иерархов и храмов…

Воистину!..

Да!..

Отец нищ, но чист и прям…

А сын богат, но от злата – согбен… горбат…

Ходжа Насреддин о гибели СССР

Ходжа печально пропел четверостишие:

- И тех, кто Льдину восхвалял…

И тех, кто Льдину проклинал…

Всех унесло на Льдине,

Взорванной… преданной иудой Горбачёвым,

В бесследный… необъятный… Ледовитый Океан…

Как Древнюю Элладу!..

В Лету!..

На века!..

Вечнохмельные боги Эллады

Ночь… Ливни…

Глины, ожившие первозданные ползут окрест глиняной кибитки моей…

Мне чудится, что кибитка – ковчежец,

На вершине горы Кухи Тилло, плывёт вместе с горой…

Глина льнёт к глине…

Страшно…

Первобытно…

Вот тут и чуешь, что человек сотворён из глин…

Глина зовёт тебя…

Я выхожу из кибитки…

И спускаюсь к бешеному потоку, который стал глиняной маслянистой рекой…

Что влечёт меня?..

В старости смерть влечёт человека…

Но ливень соединяет землю с небом…

Там нет глины…

Там Бог…

И я блаженно бреду в ливне…

Я – ливень…

Какой-то человек

В чабанском мокром чекмене

И в глубоком дервишском куллохе – колпаке на голове…

Бредёт мне навстречу:

- Брат!.. Вот весло сломалось…

Поток стал бешеной рекой…

Но я сорвал крепкую ореховую ветку, вместо весла…

Пойдём со мной в лодку…

Быстрей дойдём до Большой Реки…

Он улыбается в ливне…

Лицо старое…

Зубы молодые…

- Ты бродячий цыган?..

Нищий странник – гариб?..

Вездесущий суфий из Двух Миров?..

Или перс – волхв?..

И ищешь Звезду Вифлеема в ливне?..

А Она далеко затерялась…

Нынешним людям почти не видна…

- Я – Харон…

А бешеный поток – Стикс…

А за горой- Великая Река Лета…

Пойдём со мной в лодку…

Будем грести вдвоём!.. Весело!..

Айххххх!..

Нас ждут!..

Ликуют!..

Забытые Боги Эллинов…

Они теперь все в Реке Забвения… в Лете…

Ойххххх!..

Они все были курчавые… весёлые… гулливые…

Хмельные… раздольные…любвеобильные…

А стали – Усопшие…Утонувшие…

Уснувшие Сном Тысячелетий…

Айееее!..

Но!..

Но Распятый убил Всех …

Крестом – Мечом Иудеев…

Ойхооо!..

И он уходит в потоке …

В глиняном тяжкобушующем потопе…

В ахейской нетленной триере,

Которая знала моря и океаны…

Хотелось мне войти в древнюю лодку …

И поплыть к Богам Эллады…

Но я остался на берегу …

С Распятым…

И Воскресшим…

Да жаль Тех… Блаженных…

Пирующих…

И в Лете… Не протрезвевших…

Вечные гости

Александру Судцу, художнику, мореходу, писателю

Старому мореплавателю снятся океаны…

И утром на его подушке – соль…

То ль от океанских брызг То ль от слёз…

Я ждал Вечных Гостей…

Я, тленный… скоромимопреходящий…

Ждал Вечных Гостей

В глиняной текучей кибитки моей…

На вершине горы Кухи Тилло…

Долго ждал…

И вот однажды, майской… соловьиной ночью…

Они пришли к сонной кибитке моей…

Конфуций и Лао Цзы…

Платон и Сократ…

Царь Соломон и Царь Давид…

Хайям и Руми…

Сергий Радонежский и Серафим Саровский…

Шопенгауэр и Ницше…

Махатма Ганди и Тагор…

Ойххххх!..

Какие лучезарные… медовые… медальные лики!..

Какие тихие просторные павлиньи одежды!..

Колышатся нежно…

О, Господь!..

Иногда мне кажется, что мудрецы разных веков

Различаются только одеждами…

Иль это один мудрец в разных одеяньях…

И!..

Шелест одежд слышится мне…

А никого нет в кибитке моей…

Гости пришли…

А хозяина нет…

Я прячусь за обильным кустом цветущей… пчелиной…

Сладкоодурманивающей персидской сирени…

Я – нищ!..

Мелок душой…

Мал мудростью…

Слаб духом…

И что я скажу… поведаю Вечным Гостям?..

Какой спелой мудростью поделюсь?..

И я бежал из кибитки …

И спрятался за куст сирени…

Пришли Слоны…

И муравьи разбежались, чтобы не быть раздавленными…

Я гляжу на Вечных Гостей... на их прозрачные летние одежды…

Ведь Они пришли из солнечных тёплых стран,

Где Мудрость – Дочь Солнца…

И только мудрецы Снежной Руси в одеждах тяжких…

Они искали меня…

Они любили меня… жалели… улыбались,

Как мать и отец в детстве моём…

И ушли…

На старинном бухарском столике…

Под мраморной тысячелетней чинарой…

Лежала свежая забытая рукопись моих притч и стихотворений…

Она пропала….

Ворон что ли унёс её в небо…

Иль мышь утащила в нору…

Иль Они забрали её с собой?..

Иль за ней и приходили?..

Не знаю… не знаю… но уповаю…

Айхххх!..

То ль куст сирени осыпается…

То ль я блаженно рыдаю…

О, Господь!..

О, Всевечный Отец наш!..

Они ушли…

Только Ты не уходи…