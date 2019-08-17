В одном из живописных уголке Варзоба – восхитительном селении Зимчуруд, обнимаемом величественными горами, под прохладой тысячелетних чинаров расположился небольшой, но очень уютный домик, в котором живёт легендарный писатель, поэт, драматург Тимур Зульфикаров.
Сегодня, 17 августа, Тимур Касымович отмечает свой 83-й день рождения. «Азия-Плюс» стала гостем писателя, чтобы не только поздравить поэта, но и узнать, как он будет отмечать этот день и что же происходит в его творчестве.
- Тимур Касымович, несколько лет назад по одному из российских телеканалов была программа о создании инициативной группы по продвижению вашей кандидатуры на получение Нобелевской премии, а потом наступило затишье… Что же тогда произошло?
- Мы начали с вопроса, который меня весьма интересует. Знаете? К таким людям, как я, «госпожа Слава» приходит уже на кладбище, она приходит со смертью, потому что «госпожа Слава» стала продажной девой. Она приходит к тому, кто платит деньги, она очень исказила свои пути, хотя есть и достойные люди, например, Габриэль Маркес, с которым я всю ночь провел у Евтушенко. Он действительно писатель высокого класса, и он справедливо получил Нобелевскую премию так же, как Фолкнер, Хемингуэй, Пастернак.
Есть люди, к которым слава сейчас пришла, они её не стоят, она уйдет с ними, как скифская жена в гроб. В тот момент, когда псевдо умирает, с ним умирает и его слава. Сейчас торжествует шоу-бизнес, у него свои законы, основанные на деньгах. И я хочу получить эту премию, чтобы мои произведениях встали на своё место в мировой библиотеке. Нобелевская премия всё-таки привлекает внимание читателей.
В прошлом году Нобелевская премия не вручалась, поэтому в этом их будет две. Ходят слухи, премии получат японец и таджик - и это я. Но эти слухи ничего не значат.
Для меня Нобелевская премия – это возможность пожать руку королю, я сторонник монархии, сильной власти, сильных президентов. У меня есть список помощи разным людям, и если я получу эту премию, то, возможно, мне ничего самому не достанется, так как я намерен потратить все средства на благотворительность.
Современный мудрец, как мой Ходжа Насреддин, вместо зеленого чая пьёт воду, а вместо лепешки жуёт свою седую бороду. Он находится в бедности, как и народ. Если народ беден, то его писатель тоже должен быть бедным.
Поэтому я счастлив, что у меня ничего нет - ни вилл, ни денег, ни счётов.
- Значит ваши герои – это олицетворение автора - вас самого?
- Нет, мои фундаментальные герои – это Амир Тимур, Иван Грозный, это Чингиз Хан, Хазрати Исо (Иисус Христос). Наконец, я написал поэму о детстве пайгамбара, за которую получил главную исламскую премию России. Так что, как раз мои герои – это высшие личности, фигуры, прошедшие по земле.
- Писатели, поэты всех времён и традиций бежали от городской суеты, шума и занятости. Когда-то давно вы говорили, что мечтаете вернуться домой и жить на берегу родной реки в небольшом домике на лоне природы. Что вы ощущаете теперь, когда ваша мечта сбылась?
- Когда ты живёшь среди вечных вещей – деревьев, птиц, скорпионов, муравьев, травы, цветов, гор, замечательных родниковых людей из кишлака, тогда ты пишешь об этом. Это вечные вещи и твои произведения тоже будут вечными.
Если я в городе, я пишу о городе, евроремонте, о том, что меня заливают соседи, о том, что внизу пьяницы кричат, шумят, что машины проносятся, игнорируя правила движения – это всё времянка.
Как говорит мой герой: "Кишлаки создаёт Аллах, а города – Шайтан. Когда ты мчишься из города в кишлак, ты мчишься к Богу, когда ты мчишься в город, ты мчишься к Шайтану. Мне люди говорят: "Когда-нибудь на горах будут твои изречения".
Конечно, меня волнует проблема экологии, об этом я писал президенту. Я очень переживаю, что нам, таджикам, дана великая природа и в великой природе мы должны себя уметь вести.
Все народы одинаковые, в каждом человеке сидит «хайвон» (животное), но государство и власть должны делать всё, чтобы этого «хайвона» пресекать, наказывать. Бросание бутылок в реку – страшная вещь и я всегда говорю: река – это седое лицо твоей матери, разве ты будешь своей матери в лицо бросать бутылки? Конечно, нет! А почему ты бросаешь в реку?
В ряде развитых стран реки охраняют снайперы, к ней нельзя подойти за 2-3 км, а мы строим виллы на реках. Это грозит страшным экологическим бедствием… Должен быть президентский указ об экологии, защите наших великих рек, великой воды от такого варварства.
Мы не должны забывать о том, что любой подметающий улицы Москвы таджик, прекрасно знает поэзию, он вооружен мудростью. Правительство должно лелеять культуру, потому что политика оставляет развалины, а культура – музеи, библиотеки, театры. И во время, когда книги убивает интернет, у нас в Таджикистане построена гениальная библиотека, над которой надо написать слова Фараона Рамзеса II: «Библиотека – это аптека души».
«У меня болдинская старость»
- Кто из таджикских писателей и поэтов также близок вам по духу? Кого бы вы могли отметить из современников?
- Я особо симпатизирую поэтессе Фарзоне, ушедшим Лаи и Бозо, это были мои друзья, Гульрухсор, Мансур Суруш – один из немногих талантливых русскоязычных писателей, Нур Табар – великолепный драматург. Мы очень хорошо дружим с Далером Назаровым - это современный мудрец, философ, новое воплощение Мавлоно. Это человек очень высокого духа, и как суфий он иногда еще и летает.
А сказки, маленькие повести и новеллы русскоязычного писателя Мансура Суруша, должны войти в хрестоматию для школьников. Это очень добрый и щедрый человек. Нур Табаров также замечательный драматург, мудрец, острослов, он еще и замечательно переводит мои сложные тексты. Это говорит о мастерстве писателя.
Очень отрадно, что наш президент проявляет большое внимание творчеству современных писателей: проявил интерес к моей литературе, судьбе и я здесь, на родине, среди этой красоты. Настоящий правитель находит и настоящих людей культуры.
- Тимур Касымович, скажите, пожалуйста, а чем вы сейчас занимаетесь сами в плане творческом?
- Моя плоть уже слегка испытывает физические сложности, мне тяжело ходить, но голова у меня работает, у меня болдинская старость, как у Пушкина была болдинская осень. Почти каждый день царапаю бумагу, пишу маленькие притчи, хадисы вообще о сути человеческой жизни, о том, откуда мы пришли, для чего мы пришли в этот мир, почему всевышний кого-то забирает с лица земли, кого-то оставляет до долгих лет, что нас ждет там, кто там нас ждет. Это вопросы, которые мы в молодости игнорируем.
- Мы слышали о том, что недавно в Китае прошел ваш творческий вечер?
- К сожалению, я не смог принять участие в этом мероприятии. Там участвовали высокие чиновники, культурные деятели, посол Америки и любители художественного слова.
Там было отмечено, что я - новый Лао-Дзы, философию которого я довольно неплохо знаю, она категорически иная, чем моя, но где-то они пересекаются. «Белый буйвол» Лао-Дзы подходит к моей «Кибитке». Я не специально создаю философию, просто некоторые мои притчи, создают философию, соединяющую синагогу, церковь, мечеть и зороастризм. У меня есть такое четверостишье:
Как старый конь глотает пыль,
Из-под изношенных копыт,
Как старый человек глотает слёзы,
Незаслуженных обид.
У меня обида на крупные газеты России и Таджикистана, которые раз в год могут писать о писателях и о том, чем они занимаются. Ведь современным писателям читателей приносят именно СМИ.
Было бы отрадно, если бы на каждом сайте и в газете была "Колонка Тимура Зульфикарова", которая бы обновлялась раз в месяц или два. Известные мировые СМИ New York Times, Washington Post, Times, когда они имели таких писателей, как Тимур Зульфикаров, они почти в каждом номере писали о них.
- Скажите, а где и с кем вы встретите свой день рождения?
- Здесь под тысячелетними чинарами! А сейчас же нельзя отмечать дни рождения? Поэтому я хочу написать:
«Тимур Зульфикарову ни в коем случае не до дня рождения, ни в коем случае он не приглашает своих друзей 17 августа в 18 часов под чинару. Прошу не приходить», - от имени Хаджи Насреддина (смеётся).
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