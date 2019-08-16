Пограничная служба Федеральной службы безопасности России с 2019 года начала учитывать количество иностранных граждан, въезжающих в страну с целью работы. В ноябре прошлого года впервые почти за 20 лет Росстат обновил приказ, утверждающий статистический инструментарий для организации ФСБ наблюдения за количеством иностранных граждан, прибывающих в Россию, передает РБК.

За первое полугодие 2019 года 2,4 млн иностранцев заявили, что прибыли в Россию ради работы, следует из расчетов РБК по данным статистики пограничной службы ФСБ по показателю «Въезд иностранных граждан в РФ».

Всего за январь—июнь текущего года в Россию прибыли более 15 млн иностранцев с учетом всех целей поездки (деловая, работа, туризм, учеба, транзитный проезд, переезд на ПМЖ, частная, обслуживающий персонал транспортных средств).

Подавляющее большинство иностранных граждан, приезжающих работать в Россию, — из стран СНГ.

Лидерство за первую половину 2019 года принадлежит Узбекистану, из этой страны в Россию прибыли с целью работы 918 тыс. человек.

На втором месте Таджикистан — 523,9 тыс. человек, затем следуют Кыргызстан — 265 тыс., Украина — 164,6 тыс., а также Казахстан — 105,3 тыс. человек.



Масштабы притока иностранцев из стран дальнего зарубежья с целью работы намного скромнее. За январь—июнь из Китая прибыли 50,2 тыс. человек, на втором месте — Германия (10,8 тыс.) и Турция (10,2 тыс.).

Кроме того, в Россию с целью работы прибыли 3,7 тыс. граждан США за первую половину текущего года, а также 4,3 тыс. граждан Великобритании.