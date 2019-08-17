Из событий происшедших в уходящей неделе, общественное внимание привлекли задержание бывшего командира Народного фронта Худжа-командира в ОАЭ, продление срока замены паспортов и снижение пошлин для узбекских автомобилей. Но обо всем подробно.
Продление срока замены паспортов
В Таджикистане продолжается замена паспортов для перерегистрации сим-карт. Правительство Таджикистана еще зимой дало срок населению до 15 августа 2019 года поменять старые паспорта на ID карты и перерегистрировать сим-карты мобильных телефонов. Решение вызвало недовольство у населения, но власти не пошли на уступки. Несмотря на то, что рабочий день паспортных столов был продлен до 22:00, они не успели выдать ID-паспорта всем гражданам до назначенного срока. В паспортных столах образовались огромные очереди. В связи с этим, президент Эмомали Рахмон продлил срок перерегистрации до 15 февраля 2020 года.
МВД официально заявило, что может выдавать только 50 тыс. ID-паспортов в месяц.
Задержание Худжа-командира
Таджикское общество взбудоражила новость о том, что экс-полевой командир бывшего Народного фронта Таджикистана Худжа Каримов был задержан по просьбе таджикских властей в ОАЭ.
Вот здесь мы написали статью о том, каким он был, в каких грехах его обвиняли и почему называли изворотливым преступником.
Снижение пошлин для машин из Узбекистана
Таджикистан снизил ставки страховых пошлин на въезд транспортных средств из Узбекистана на свою территорию. А двумя месяцами ранее это сделал для таджикских авто Узбекистан.
Теперь граждане Узбекистана выплачивают за въезд на легковом автомобиле на территорию Таджикистана 15-20 сомони, в зависимости от объема двигателя своей автомашины.
Вместе с тем, люди, совершающие частые поездки в Узбекистан, отмечают, нужно подумать и над пропускной возможностью таможенных пунктов. Из-за низкой пропускной способности некоторых пограничных пунктов приходится машинам стоять в очередях.
Кому отдать «мусорный» бинес?
Недавнее сообщение о том, что китайская компания намерена открыть в Таджикистане предприятие по переработке мусора, нашла отклик у отечественных предпринимателей. «Мы сами можем переработать мусор, зачем отдавать этот бизнес китайцам», - говорят они. Кто должен перерабатывать наш мусор, подробно в статье.
Узбекистан, Китай и Таджикистан открывают новый транспортный коридор
Новый транспортный коридор соединит узбекский Термез с китайским Кашгаром. Грузовые машины будут проезжать через Душанбе.
Первый тестовый караван из шести машин уже отправился из Узбекистана. Он проедет 1422 километра.
Предупреждение пресс-службам и журналистам
На этой неделе приговорили к 15 годам лишения свободы бывшего начальника пресс-центра погранслужбы ГКНБ Таджикистана Мухаммаджона Улугходжаева за разглашение гостайны. Его признали виновным в «измене государству». Он якобы отправил секретную информацию журналистам по почте или мессенджеру.
Когда арестовали Улугходжаева, глава ГКНБ Саймумин Ятимов разослал во все министерства и госучреждения письмо с предупреждением, что «пресс-секретари более не имеют право без разрешения своих руководителей обнародовать какую-либо информацию или делиться ею с журналистами».
Концерт Мансура в Душанбе
Культурную жизнь столицы разнообразил приезд популярного иранского певца Мансура Джафари на летний фестиваль Dushanbe Summer Fest-2019. Он презентовал новый свой альбом.
До этого он дал пресс-конференцию журналистам, а в пятницу Мансур выступил в прямом эфире радио Asia-Plus в рамках шоу "Набзи руз".
В Таджикистане очень любят и уважают талант Мансура. Его песни часто звучат по радио и телеканалам, почти каждый поклонник музыки имеет в своем архиве его диски. Это заметил и сам певец: «Таджикистан – фарсиговорящая страна и напоминает мне о родине. Здесь я чувствую себя комфортно, и люблю Таджикистан. Везде, где я встречаю таджиков, я искренне приветствую их. Таджиков много и в Нью-Йорке. Когда я выступаю там с концертом, зал полон таджиков, и я горжусь, что мое искусство любят и ценят».
Начало сбора хлопка
На этой неделе произошло одно событие, с виду оно не значительное, но у старого поколения вызывает чувство ностальгии. В советское время не было школьника или студента, который не вышел бы на сбор хлопка.
По традиции первыми к сбору хлопка приступили дехкане Хатлонской области, из-за климатических условий хлопкоробы Гиссарской долины и Согда начинают кампанию позже.
В нынешнем году хлопчатником засеяно 187 тыс. га, что на 1,7 тыс. га больше, чем в 2018 году, сообщили в Министерстве сельского хозяйства.
Футбол как средство пропаганды туризма
Летнее межсезонье оживил молодежный футбольный турнир на Кубок Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA) в Душанбе. Решающий матч между сборными Таджикистана и Ирана на Центральном республиканском стадионе посетили более 10 тыс. зрителей. Игра завершилась с ничейным результатом - 1:1.
По итогам турнира Иран, набрав 10 очков, выиграл золотые медали. «Серебро» досталось «молодежке» Таджикистана, призовую тройку замкнул Узбекистан.
Таджикистан в этом году принял несколько международных турниров по футболу, теннису, плаванию, легкой атлетике, эти мероприятия привлекли в страну много туристов.
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