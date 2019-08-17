АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 17 АВГУСТА

- На столичном «Наврузгохе» состоится «Dushanbe Summer Fest – 2019». Начало в 18:00. Со сцены вас будут радовать своим творчеством легендарная группа Шамс и Мансур Джафари. На фестивале будет огромное количество развлечений, как для взрослых, так и для детей.

- В комплексе «Диар Душанбе» в 18:00 состоится «Ночь пожирателей рекламы».

- В 20:00 в The Place состоится концерт под названием «Цой вечен».

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 17 АВГУСТА

День работников службы по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне

День работников железной дороги

1948 – Организован Союз композиторов Таджикистана

1954 - Экспедиция альпинистов ВЦСПС покорила четвертую по высоте вершину Памира – пик Революции.

1977 - Советский атомный ледокол «Арктика» первым из надводных кораблей достиг Северного полюса Земли.

2002 - Из Карачи в Душанбе возвратились 123 беженца, которые в годы гражданского противостояния были вынуждены покинуть родину.

2011 - Президента Таджикистана удостоили одним из высоких званий европейского сообщества в области культуры и политики – «Лидер XXI века».

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 17 АВГУСТА

1924 – Родилась Народная артистка Таджикистана Ашура Носирова.

1930 – Родился русскоязычный писатель Таджикистана Михаил Табачников.

1936 – Родился русскоязычный писатель Таджикистана Тимур Зульфикаров.

Интерактивная карта погоды по Таджикистану на 17 августа от чешской компании Windy.com.