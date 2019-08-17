АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 17 АВГУСТА
- На столичном «Наврузгохе» состоится «Dushanbe Summer Fest – 2019». Начало в 18:00. Со сцены вас будут радовать своим творчеством легендарная группа Шамс и Мансур Джафари. На фестивале будет огромное количество развлечений, как для взрослых, так и для детей.
- В комплексе «Диар Душанбе» в 18:00 состоится «Ночь пожирателей рекламы».
- В 20:00 в The Place состоится концерт под названием «Цой вечен».
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 17 АВГУСТА
День работников службы по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне
День работников железной дороги
1948 – Организован Союз композиторов Таджикистана
1954 - Экспедиция альпинистов ВЦСПС покорила четвертую по высоте вершину Памира – пик Революции.
1977 - Советский атомный ледокол «Арктика» первым из надводных кораблей достиг Северного полюса Земли.
2002 - Из Карачи в Душанбе возвратились 123 беженца, которые в годы гражданского противостояния были вынуждены покинуть родину.
2011 - Президента Таджикистана удостоили одним из высоких званий европейского сообщества в области культуры и политики – «Лидер XXI века».
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 17 АВГУСТА
1924 – Родилась Народная артистка Таджикистана Ашура Носирова.
1930 – Родился русскоязычный писатель Таджикистана Михаил Табачников.
1936 – Родился русскоязычный писатель Таджикистана Тимур Зульфикаров.
Интерактивная карта погоды по Таджикистану на 17 августа от чешской компании Windy.com.
Ба касбомӯзӣ фаро гирифтани маъбон дар ноҳияи Айнӣ
Барои лату кӯби духтар дар таксӣ ҷавон 5 шабонарӯз ҳабси маъмурӣ гирифт
Нахустин истгоҳи “ҳушманд” аз Tcell дар шаҳри Душанбе
Айбдории боз ду мулло ба дастдарозӣ ба номуси занон
Рустами Эмомалӣ реҷаи равуои мошинҳои боркашро дар Душанбе тағйир дод
CAFA-2019: Мусовии Тоҷикистон бо Эрон ва аз даст рафтани медали тилло
Эмомалӣ Раҳмон муҳлати гузаштан ба ID-шиносномаҳоро то нимаи моҳи феврал дароз кард
Ба ширкатҳои хоҳишманди офаридани филм дар бораи Ӯзбекистон 333 ҳазор доллар грант медиҳанд
Истифодаи Wi-Fi-и бепул дар боғҳои шаҳри Душанбе
Сарпарастии Таҳмина Рамазонова ба овозхони ҷавони боистеъдод Ясмина Алидодова
Кулли ахбор
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