Последние несколько лет в Таджикистане настоящий бум на изучение английского языка. Молодёжь учит его, чтобы поступить в зарубежные вузы, выпускники, чтобы получить более выгодную работу.
Английский изучают в 2,5 раза чаще, чем русский.
В годы гражданской войны начался отток русскоязычного населения из страны. Сейчас всё реже можно встретить русскую речь, особенно среди молодежи. Ну, а в регионах на русском почти и не говорят. В лучшем случае, понимают.
Тем не менее, русский язык даже здесь очень нужен, хотя бы потому, что чуть ли каждый второй житель региона выезжает в трудовую миграцию. И большая часть из них отправляется на заработки в Россию. А чтобы работать там легально, нужно знать хотя бы азы языка, да и многие родители в столице все еще хотят отдать своих детей в классы с русским языком обучения.
А вот в столице ситуация уже меняется.
Мы обратились в один из столичных языковых центров – «Ёдгир», где преподают как русский, так и английский языки.
Так вот, согласно их статистике, желающих изучать английский, стало гораздо больше, чем русский. На сегодняшний день, в Центре открыто 25 групп по изучению английского языка и только 10 по русскому языку, хотя стоимость обучения одинаковая.
Почему молодёжь видит перспективу в английском?
В 2014 году в Таджикистане был запущен проект «Школа Юных Дебатёров» (Young Debater School), направленный на усиленную практику английского языка, развития дебатных навыков, аналитического и критического мышления. Основателем данного проекта стал молодой таджикистанец, студент Американского университета в Центральной Азии (АУЦА) Дильшод Хамробоев.
- Идея проекта зародилась после исследований, которые я проводил среди учеников языковых центров нашей страны. Я убедился, что в Таджикистане большая потребность в изучении английского языка. Более того, около 90% изучающих английский язык, остро нуждаются в практике, - объясняет Дильшод.
В январе 2018 был организован первый лагерь, в котором английский язык стал практиковаться во время дебатов.
Организаторы получили хорошие отзывы от участников лагеря, которые признались, что они научились более четко и ясно выражать свои мысли на английском языке.
Летом того же года были открыты четыре дебатных клуба на английском в Согдийской области, а также был организован региональный дебатный турнир, чтобы сплотить участников этого проекта.
- Желающих участвовать в нашем летнем лагере "YDS CAMP-2019" было очень много. Честно говоря, такого ажиотажа мы не ожидали. А все потому, что наша молодёжь хочет быть частью процессов глобализации, которые происходят во всем мире. К примеру, около 80% мировой бизнес и образовательной литературы на сегодняшний день на английском языке.
Таджикская молодежь стремится к перспективному будущему и именно эту перспективу она видит за границей, где выделяются немалые суммы на различные образовательные программы, гранты и стипендии.
Очень часто талантливая, способная молодежь спотыкается о финансовый вопрос, который доноры готовы решить, инвестируя в образование подрастающего поколения, в том числе и в Таджикистане. Но чтобы иметь шансы воспользоваться ими, нужно соответствовать, в частности, знать английский язык, - говорит Дильшод.
Тенденция к полилингвизму
Тем не менее, русский язык пока рано списывать со счетов. Во-первых, как было уже обозначено, в связи с трудовой миграцией. Во-вторых, образование, полученное в российских вузах, высоко ценится на внутреннем рынке труда. По этой причине, немало таджикских абитуриентов пытаются поступать именно в вузы России. Ежегодно для таджикских выпускников школ выделяются квоты на бесплатное обучение в российских вузах, а на образовательных выставках российских университетов, которые обычно проходят весной в Душанбе, яблоку негде упасть. В этом году по разным подсчетам, выставку «Российское образование: Душанбе-2019» российских вузов посетило три тысячи человек.
В 2018-2019 учебный год Минобразованием Российской Федерации было выделено 618 мест, тогда как заявки подали 2370 человек. Кроме того, в самом Таджикистане имеется ряд представителей филиалов авторитетных российских вузов. В том числе, Московского государственного института (МГУ), Московского энергетического института (МЭИ), МИСиС. Образование российского образца также можно получить в РТСУ.
В-третьих, при трудоустройстве, знание русского, как и английского языка, одинаково важно и влияет на заработную плату претендента, на работу.
Скорее всего, в ближайшие годы среди таджикской молодёжи будет укрепляться тенденция к изучению нескольких языков – русского, английского, а также китайского, которые с каждым годом укрепляют свои позиции в Таджикистане.
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