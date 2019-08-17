Министерство транспорта Таджикистана ответило на статью «Забытые дороги Памира, почему жители ГБАО должны подождать, пока обустроится вся республика», опубликованную 25 июля в газете «АП». Минтранс считает, что для развития автодорожной инфраструктуры ГБАО принимаются достаточные усилия, а жителей области призывают «проявить терпение».
Инвестиции в ГБАО
В ответе Минтранса говорится, что за годы независимости в транспортной отрасли ГБАО была проделана большая работа путем привлечения, как внешних инвестиций, так и средств госбюджета страны и вклада отечественных предпринимателей.
Отмечается, что за счёт этих денег на общую сумму $204,7 млн. на территории области были реализованы следующие инвестиционные проекты:
Что было сделано
Участок “Мургаб-Кульма”– 32,6 км. Потрачено - $13,980 млн. (деньги Исламского банка развития – 69,6% и правительства – 30,4%).
Строительство автодороги “Куляб-Калайхумб”, участок “Шагон-Зигар” 5,5 км. Потрачено - $11,400 млн. (ИБР – 79,8%, правительство РТ – 20,2%).
Автодорога “Куляб-Калайхумб”, участок «Шкев-Зигар» - 37,83 км, мост – 6 шт. Потрачено - $31,750 млн. (Деньги - Кувейтского Фонда арабского экономического развития - 51,2%, Саудовского Фонда Развития – 18,9 Фонда ОПЕК – 12,6%, Правительства РТ – 17,3%). Потрачено - $31,750.
Автодорога “Куляб-Калайхумб”, участок “Шагон-Зигар” – 9,75 км. Потрачено - $15,900 млн. (ИБР – 86,6%, правительство РТ – 13,4%).
Строительство мостов в районах Ишкашим, Дарваз, Вандж и шесть мостов в Хороге. Стоимость - $7,790 млн. (Фонд Ага Хана).
Автодорога “Куляб-Калайхумб”, участок “Шагон-Зигар” - 18,75 км. и два моста. Потрачено $22,022 млн. (ИБР – 84,9%, правительство РТ – 15,1%).
Разработка ТЭО автодороги “Лаби Джар-Калаихумб”, автодорога – 135,0 км. Потрачено - $1,000 млн. (Кувейтский Фонд арабского экономического развития).
Участок “Калаихумб-Вандж” автодорога – 92,3 км, мост – 15 шт. тоннель – 2 шт. Израсходовано - $1,622 млн. (Правительство РТ).
Восстановление участка км. 347 автодороги “Душанбе-Кульма” (село Ширговад Дарвазского района) автодорога – 1,1 км. Потрачено - $2,000 млн. (Правительство КНР).
Строительство моста через реку Ванджоб на км. 456 автодороги “Душанбе-Кульма”. $4,306 млн. (Правительство РТ).
Строительство автодороги “Куляб-Калаихумб”, участок “Шурабад-Шагон” – 40,0 км, 10 мостов. Израсходовано - $92,900 млн. (ИБР – 21,5%, Кувейтский Фонд – 18,3%, Саудовский Фонд Развития – 21,5, Фонд ОПЕК – 14,0%, Фонд Абу Даби – 16,1%, Правительство РТ – 8,5%).
При этом подчеркивается, что в Согдийской области за этот период были реализованы инвестпроекты на сумму $404,5 млн., в Хатлонской области - $372,9 млн, в РРП - $366,8 млн, а в Раштской долине - $0167,2 млн.
Проекты на подходе
В письме отмечается, что за счет внешних инвестиций и средств госбюджета на общую сумму $323,7 млн. в последующие 3-4 года в транспортной отрасли ГБАО планируется реализовать следующие инвестиционные проекты:
На 19,104 миллиона долларов будут построены мосты в Вандже (8 шт.), 4 - в Рушане, 2 - в Дарвазе и еще 4 - в Мургабе.
За $33,220 млн. инвесторы построят автодорогу на участке “Шкев-Калаихумб” всего - 26 км, три моста и тоннель.
$45,000 миллионов Всемирный Банк потратит на строительство моста в Хороге, участка дороги, тоннеля и лавинозащитных галерей.
Правительство КНР даст нам в 2020-2023 годы 226,37 млн. на автодорогу в 92,3 км, 15 мостов, два тоннеля и галереи.
Для реализации всех этих проектов закуплена дорожная техника, механизмы и оборудование на сумму свыше $2,3 млн.
Выражение «бездорожье» неприемлемо к автодороге Душанбе-Хорог
В Минтрансе отмечают, что автодорога Душанбе-Хорог соответствует 3-ей технической категории, и по отношению к данной дороге неприемлемо применять выражение «бездорожье».
«Только за последние пять лет (2013-2018) по этой дороге была перевезено 1984,6 тысяч тонн груза и за 7 месяцев 2019 года 193,4 тысяч тонн. За последние 5 лет (2013-2018) перевезено 61051,4 тысяч пассажиров и за 7 месяцев 2019 года - 4484,0 тысячи пассажиров», - говорится в ответе министерства.
Напоминается, что до приобретения государственной независимости, в течение шести месяцев осенне-зимнего периода ГБАО была отрезана от столицы республики, и чтобы попасть в город Хорог, необходимо было пересечь территории Узбекистана и Кыргызстана.
Просят набраться терпения
Относительно размещенных на сайте Министерства транспорта ряда инвестиционных проектов по строительству и реабилитации автодорог в Горно-Бадахшанской автономной области, в частности автодороги Душанбе-Кульма, на участках Калайхумб-Вандж, Вандж-Хорог и Хорог-Кульма, автодороги Хорог-Рошткала-Тукузбулок, автодороги Хорог-Мургаб-перевал Кульма в Ишкашимской зоне, которые долгие годы остаются «перспективными проектами», в Минтрансе отмечают следующее:
- Во время встречи с общественностью президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон обещал начать строительство автомобильной дороги “Куляб-Калайхумб”, на участках “Куляб-Шурабад” и “Шкев-Калайхумб” в 2019 году и работы начались.
Относительно реабилитации автомобильной дороги “Душанбе-Кульма”, участок “Калаихумб-Вандж” ожидается прибытие китайских специалистов для подготовки ТЭО и проектных документов.
Необходимо подчеркнуть, а также важно понять, что на привлечение внешних инвестиций уходит много времени и это большой труд, а результат в большей степени зависит от финансирующей стороны.
Тем не менее, правительство республики совместно с министерствами финансов, экономического развития и торговли, иностранных дел, транспорта, Госкомитета по инвестициям и управлению государственным имуществом принимает все необходимые меры для привлечения внешних инвестиций для реализации проектов (включая упомянутые в статье), как на территории ГБАО, так и в других регионах.
В том числе, инвестиционные проекты предлагаются партнерам по развитию для финансирования, как в рамках двусторонних встреч, так и в рамках республиканских и международных мероприятий, проводимых внутри страны и за её пределами.
Для правительства республики все регионы важны и все они имеют особую значимость в социально-экономическом развитии страны в целом. В связи с вышеизложенным, просим уважаемых соотечественников проявить лишь терпение, которое оценивается на вес «золота» и соблюдать правила перевозок.
ОТ РЕДАКЦИИ:
В материале «Забытые дороги Памира, почему жители ГБАО должны подождать, пока обустроится вся республика» говорилось о состоянии конкретных участках автодороги Душанбе-Хорог, а именно об участках, которые начинаются после выезда из административного центра Дарвазского района, естественно, в сторону Хорога.
Однако в Минтрансе почему-то указывается на проекты, которые реализованы и реализуются на территории Хатлонской области и части территории Дарвазского района.
Относительно важности автодороги Душанбе-Хорог и необходимости скорейшей реконструкции этой дороги было сказано в опубликованной статье. Хочется только добавить, что для жителей ГБАО эта трасса является Дорогой жизни, в прямом смысле, так как воздушное сообщение центром с областью, которая занимает почти половину территории республики, как это ни парадоксально, не поддерживается. К слову, в советское время, о котором напоминает Минтранс, самолёты в Хорог летали ежедневно.
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