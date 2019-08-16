Облик столицы Таджикистана за последние годы меняется очень быстро. За последние годы в Душанбе появилось очень много красивых зданий. Строительный бум продолжается. Только по улице Айни в честь 30-летия Независимости Таджикистана будут построены свыше 50 жилых высоток.

«Авицена»

Именно эта строительная компания строит элитный жилой комплекс «Ватан» в центре столицы, на пересечении проспекта Рудаки и улицы Айни.

Компания «Авиценна» имеет большой опыт строительства в городе Душанбе. Это компания уже выстроила 18-этажный жилой комплекс «Симург», расположенный по столичной улице Шотемура, 57; жилой 16-18-этажный комплекс «Хушанг» по улице Бухоро; элитный жилой комплекс на улице Шотемур, 25; 16-этажный жилой комплекс бизнес-класса «Вахдат» на перекрёстке поворота аэропорта.

Тут же сейчас компания возводит элитный жилой комплекс «Истиклол» по улице Айни, 53.

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«Элит Cтрой Cервис»

Знаменитый жилой комплекс на повороте аэропорта, прозванный уже в народе, как «Дубай» - дело рук сразу четырех компаний. Одну из этих четырех высоток построило ООО «Элит Строй Сервис».

Компания была основана в 2007 году, и на ее счету 12-этажный жилой комплекс по столичной улице Истаравшан, 20; 12-этажный жилой дом по ул. Фотеха Ниязи напротив ТЦ «Пойтахт» (стадион «Спартак»); 12-этажный жилой дом по проспекту Рудаки, 110 (напротив Педагогического университета); 12-этажный жилой дом по ул. Бухоро, 27 (напротив Таможенной службы); 9-этажный дом из 4 блоков по проспекту И.Сомони (напротив посольства России), а также 9-этажный жилой дом по улице Пушкина, 81 (рядом с Минобороны), 5-этажный жилой дом по улице Махсума, 10 (Испечак, напротив 102-го мкрн).

Компания «Элит Строй Сервис» тоже в настоящее время строит жилые комплексы по улице Айни.

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«Шахри зебои ман»

Строительная компания «Шахри зебои ман» начала работать в 2017 году, но уже успела показать себя. Именно эта компания строит многоэтажный жилой дом на месте снесенного «Книжного мира» по улице Лохути, 4/33.

Недавно компания сдала в эксплуатацию жилой дом с торговыми центрами по адресу А. Дониш 69/53 (возле магазина «Техно-Сила»). Строительная компания также приступила к возведению многоэтажных домов по улицам Айни 65, 67 и Собирова, 24 в районе Шохмансур города Душанбе.

А еще в районе Шохмансур «Шахри зебои ман» строит дошкольное учреждение для 600 детей по адресу улица Дониш, 55.

Так будет выглядеть дом, который строят на месте бывшего "Книжного мира"

«Строй-Центр»

Строительная компания ООО «Строй-Центр» была образована в 2008 году. Девиз компании - строим быстро и надёжно. Компания уже реализовала более 10 жилых комплексов и более 5 крупных промышленных объектов, а также несколько социальных объектов. В последние годы компания сдала в эксплуатацию жилой комплекс «Роял Хаус» на перекрестке ул. Карамова и пр. Рудаки, в 200 м от Ботанического сада, жилой комплекс «Согдиана» (рядом с посольством США), жилой комплекс «Зелёная Башня» - 2-блочный комфортабельный жилой дом (12 и 14 этажей) неподалеку от "Ашана".

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«Бахт-Z»

Строительная компания «Бахт-Z» работает на строительном рынке Таджикистана с 2013 года. Компания в основном строит элитные дома в городе Душанбе.

Например, элитный жилой дом «Ватан» по адресу Рудаки, 11 (сзади к/т «Ватан») и элитный жилой дом в 92 микрорайоне на улице Нусратулло Махсум, 76/2 построен ею.

В настоящее время компания строит 20 домов по улице Айни.

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