Облик столицы Таджикистана за последние годы меняется очень быстро. За последние годы в Душанбе появилось очень много красивых зданий. Строительный бум продолжается. Только по улице Айни в честь 30-летия Независимости Таджикистана будут построены свыше 50 жилых высоток.
«Авицена»
Именно эта строительная компания строит элитный жилой комплекс «Ватан» в центре столицы, на пересечении проспекта Рудаки и улицы Айни.
Компания «Авиценна» имеет большой опыт строительства в городе Душанбе. Это компания уже выстроила 18-этажный жилой комплекс «Симург», расположенный по столичной улице Шотемура, 57; жилой 16-18-этажный комплекс «Хушанг» по улице Бухоро; элитный жилой комплекс на улице Шотемур, 25; 16-этажный жилой комплекс бизнес-класса «Вахдат» на перекрёстке поворота аэропорта.
Тут же сейчас компания возводит элитный жилой комплекс «Истиклол» по улице Айни, 53.
«Элит Cтрой Cервис»
Знаменитый жилой комплекс на повороте аэропорта, прозванный уже в народе, как «Дубай» - дело рук сразу четырех компаний. Одну из этих четырех высоток построило ООО «Элит Строй Сервис».
Компания была основана в 2007 году, и на ее счету 12-этажный жилой комплекс по столичной улице Истаравшан, 20; 12-этажный жилой дом по ул. Фотеха Ниязи напротив ТЦ «Пойтахт» (стадион «Спартак»); 12-этажный жилой дом по проспекту Рудаки, 110 (напротив Педагогического университета); 12-этажный жилой дом по ул. Бухоро, 27 (напротив Таможенной службы); 9-этажный дом из 4 блоков по проспекту И.Сомони (напротив посольства России), а также 9-этажный жилой дом по улице Пушкина, 81 (рядом с Минобороны), 5-этажный жилой дом по улице Махсума, 10 (Испечак, напротив 102-го мкрн).
Компания «Элит Строй Сервис» тоже в настоящее время строит жилые комплексы по улице Айни.
«Шахри зебои ман»
Строительная компания «Шахри зебои ман» начала работать в 2017 году, но уже успела показать себя. Именно эта компания строит многоэтажный жилой дом на месте снесенного «Книжного мира» по улице Лохути, 4/33.
Недавно компания сдала в эксплуатацию жилой дом с торговыми центрами по адресу А. Дониш 69/53 (возле магазина «Техно-Сила»). Строительная компания также приступила к возведению многоэтажных домов по улицам Айни 65, 67 и Собирова, 24 в районе Шохмансур города Душанбе.
А еще в районе Шохмансур «Шахри зебои ман» строит дошкольное учреждение для 600 детей по адресу улица Дониш, 55.
«Строй-Центр»
Строительная компания ООО «Строй-Центр» была образована в 2008 году. Девиз компании - строим быстро и надёжно. Компания уже реализовала более 10 жилых комплексов и более 5 крупных промышленных объектов, а также несколько социальных объектов. В последние годы компания сдала в эксплуатацию жилой комплекс «Роял Хаус» на перекрестке ул. Карамова и пр. Рудаки, в 200 м от Ботанического сада, жилой комплекс «Согдиана» (рядом с посольством США), жилой комплекс «Зелёная Башня» - 2-блочный комфортабельный жилой дом (12 и 14 этажей) неподалеку от "Ашана".
«Бахт-Z»
Строительная компания «Бахт-Z» работает на строительном рынке Таджикистана с 2013 года. Компания в основном строит элитные дома в городе Душанбе.
Например, элитный жилой дом «Ватан» по адресу Рудаки, 11 (сзади к/т «Ватан») и элитный жилой дом в 92 микрорайоне на улице Нусратулло Махсум, 76/2 построен ею.
В настоящее время компания строит 20 домов по улице Айни.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Ба касбомӯзӣ фаро гирифтани маъбон дар ноҳияи Айнӣ
Барои лату кӯби духтар дар таксӣ ҷавон 5 шабонарӯз ҳабси маъмурӣ гирифт
Нахустин истгоҳи “ҳушманд” аз Tcell дар шаҳри Душанбе
Айбдории боз ду мулло ба дастдарозӣ ба номуси занон
Рустами Эмомалӣ реҷаи равуои мошинҳои боркашро дар Душанбе тағйир дод
CAFA-2019: Мусовии Тоҷикистон бо Эрон ва аз даст рафтани медали тилло
Эмомалӣ Раҳмон муҳлати гузаштан ба ID-шиносномаҳоро то нимаи моҳи феврал дароз кард
Ба ширкатҳои хоҳишманди офаридани филм дар бораи Ӯзбекистон 333 ҳазор доллар грант медиҳанд
Истифодаи Wi-Fi-и бепул дар боғҳои шаҳри Душанбе
Сарпарастии Таҳмина Рамазонова ба овозхони ҷавони боистеъдод Ясмина Алидодова
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста
Trip Advisor9
Написали бы сразу кому принадлежат эти компании, азиаты. Тогда информация была бы полная.
Dron9
Все компании кроме Авеста принадлежат или приближенные к небесам. каму как ни им строить все эта
ShaITan9
doma ubogie, nikakoi fantazii zastrlyali v 60x godov proshlogo veka