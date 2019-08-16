По обращению пользователей Facebook столичная милиция задержала 20-летнего парня за избиение девушки, сообщается на сайте УМВД по городу Душанбе.
13 августа пользователь Facebook отправил в столичную милицию видео, на котором видно, как молодой парень избивает девушку в салоне такси. При проведении оперативных работ был задержан 20-летний житель Душанбе Некруз Мазам, сообщает пресс-служба УМВД по городу Душанбе.
"Водитель такси, как свидетель, и сам подозреваемый подтвердили, что инцидент произошёл еще в июне. Некруз признался, что тогда он поругался со знакомой девушкой, оскорбил ее, унизил честь и достоинство перед людьми и даже ударил ногой, запихнув в такси", - отмечается в сообщении.
Сообщается, что в отношении Некруза Мазама был составлен протокол по статье 460 Кодекса об административных правонарушениях Таджикистана - "мелкое хулиганство".
"Суд района Сино назначил ему наказание в виде административного ареста на 5 суток, он отправлен в СИЗО УМВД города Душанбе и привлечён к общественным работам", - отмечает пресс-служба столичной милиции.
Управление МВД по городу Душанбе призывает жителей и гостей города Душанбе быть активней и отправлять фотографии с фактами правонарушений по электронной почте [email protected], на официальную страницу Управления на Facebook «Раёсати ВКД дар шаҳри Душанбе» или позвонить (+99237) 221-15-00.
Айбдории боз ду мулло ба дастдарозӣ ба номуси занон
Рустами Эмомалӣ реҷаи равуои мошинҳои боркашро дар Душанбе тағйир дод
CAFA-2019: Мусовии Тоҷикистон бо Эрон ва аз даст рафтани медали тилло
Эмомалӣ Раҳмон муҳлати гузаштан ба ID-шиносномаҳоро то нимаи моҳи феврал дароз кард
Ба ширкатҳои хоҳишманди офаридани филм дар бораи Ӯзбекистон 333 ҳазор доллар грант медиҳанд
Истифодаи Wi-Fi-и бепул дар боғҳои шаҳри Душанбе
Сарпарастии Таҳмина Рамазонова ба овозхони ҷавони боистеъдод Ясмина Алидодова
Поинравии қурби рублро дар БМТ шарҳ доданд
Салом алейкум, Тоҷикистон! Анонс, як рӯзи таърих, вазъи обуҳаво
Рӯзҳои истироҳат ба Ӯзбекистон. Чӣ гуна зудтар ва арзонтар метавон сафар кард?
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста