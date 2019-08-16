По обращению пользователей Facebook столичная милиция задержала 20-летнего парня за избиение девушки, сообщается на сайте УМВД по городу Душанбе.

13 августа пользователь Facebook отправил в столичную милицию видео, на котором видно, как молодой парень избивает девушку в салоне такси. При проведении оперативных работ был задержан 20-летний житель Душанбе Некруз Мазам, сообщает пресс-служба УМВД по городу Душанбе.

"Водитель такси, как свидетель, и сам подозреваемый подтвердили, что инцидент произошёл еще в июне. Некруз признался, что тогда он поругался со знакомой девушкой, оскорбил ее, унизил честь и достоинство перед людьми и даже ударил ногой, запихнув в такси", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что в отношении Некруза Мазама был составлен протокол по статье 460 Кодекса об административных правонарушениях Таджикистана - "мелкое хулиганство".

"Суд района Сино назначил ему наказание в виде административного ареста на 5 суток, он отправлен в СИЗО УМВД города Душанбе и привлечён к общественным работам", - отмечает пресс-служба столичной милиции.

Управление МВД по городу Душанбе призывает жителей и гостей города Душанбе быть активней и отправлять фотографии с фактами правонарушений по электронной почте [email protected], на официальную страницу Управления на Facebook «Раёсати ВКД дар шаҳри Душанбе» или позвонить (+99237) 221-15-00.