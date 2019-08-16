Пресс-конференция американской звезды иранского происхождения Мансура Джафари собрала вчера не только десятки местных и международных журналистов, но и сотни поклонников на улицах города – совместное фото с кумиром, который 17-18 августа будет выступать на Летнем фестивале Душанбе-2019, получили все!
Пожалуй, август является не только одним из самых ярких, запоминающихся, грандиозных и касочных месяцев в календаре событий столицы, поскольку вот-вот в Душанбе пройдёт самое крупное культурное событие – «Летний фестиваль-2019».
Этот месяц еще и послужит благоприятным временем для проведения события такого масштаба еще и под открытым небом – за жару переживать не придется, ведь она не перестает спадать, обсуждали журналисты, которые собрались на пресс-конференцию с одним из популярных певцов - Мансуром Джафари.
Нетерпеливых представителей средств массовой информации ожидал эксклюзивный и первый в столице двухэтажный и комфортабельный автобус марки Akia. В салоне автобуса приветливые и позитивные волонтеры раздавали прохладительные напитки от CocaCola и чаи от Fuce Tea, что сделало атмосферу еще более нарядной.
Мы охотно и с удовольствием поехали за Мансуром в "Кохи Навруз", где ему была организована экскурсия по комплексу современной архитектуры. Через какое-то время вдали на втором этаже появился и он – Мансур, в сопровождении организаторов фестиваля. Увидев огромное скопление ожидающих журналистов, Мансур помахал всем и прибавил скорости своим шагам.
Особо повезло и проходящим мимо людям: увидев Мансура, они словно забыли обо всем на свете и забылись сами. У каждого была возможность пофоткаться с кумиром, который сам брал телефоны и делал селфи.
Затем журналисты и Мансур отправились на прогулку по столице и остановились в одном из красивейших столичных парков имени Айни, где и прошла долгожданная беседа со звездой.
- Я очень счастлив, что снова нахожусь в Душанбе и у меня появилась очередная возможность снова посетить этот прекрасный, дружелюбный и в каой-то степени родной мне край – где я слышу родную мне речь. К моему счастью, сегодня готовится к запуску мой новый альбом «Инсони нур» («Человек света»). В рамках двухдневной культурной программы 17-18 августа я исполню несколько песен из этого альбома, - сообщил Мансур.
По многочисленной просьбе таджикских поклонников, которые испытывают ностальгию по ранним композициям артиста, также будут исполнены и песни из старого репертуара.
- Это такие мои композиции, как «Doset daram», «Faqat ba hotire too», «Divoone», «Benevis» и многие другие, - продолжил он.
На вопрос Азия-Плюс, какие чувства сопровождали артиста перед очередной поездкой в Таджикистан и исполнит ли он данное в ходе последнего визита об исполнении песни обещание на таджикксом, Мансур ответил:
- Я преклоняю колени перед этим великим народом, его гостеприимством, искренностью и доброжелательностью. Меня особенно радует то, что в Таджикистане я чувствую себя, как дома, где меня повсюду окружает родная речь.
- Мне очень симпатизирует таджикский язык, его поэтичность, лаконичность и красота. В ходе фестиваля думаю, что вы услышите таджикскую композицию в моем исполнении. И вообще, я готов и открыт к сотрудничеству с таджикскими исполнителями, был бы счастлив возможности записать песню с кем-нибудь из них, - отметил он.
В новом альбоме «Инсони нур», по словам Мансура, есть несколько песен с политическим посылом – это протест против сложившейся ныне политической системы в Иране и ностальгия по родному краю, где он не был уже более 30 лет.
- В США я также очень тесно дружу со многими таджикскими артистами. Одним из самых лучших моих друзей является Садриддин, с которым мы виделись до моего пребывания в Таджикистан, - резюмировал Мансур Джаъфари.
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