Впереди очередные выходные, а мы собрали для вас информацию, где и как их провести максимально интересно.
Для тех, кто пропустил вчера квартирник, посвященный творчеству Виктора Цоя, организаторы сделали подарок: 17 августа в 20:00 в The Place состоится концерт под названием «ЦОЙ ВЕЧЕН».
В программе вечера, душанбинские рокеры исполнят полюбившиеся не одному поколению песни группы Кино и Виктора Цоя.
Ну, а если вы хотите послушать Мансура вживую, или Шабнам Сурайё, то отправляйтесь на главное летнее событие города - Dushanbe Summer Fest-2019. Он пройдет в столичном «Наврузгохе».
Фестиваль с огромным количеством развлечений как для взрослых, так и для детишек, будет продолжаться два дня. Организаторы фестиваля предусмотрели практически все: от полетов на воздушных шарах до детских игровых зон.
В первый вечер фестиваля со сцены вас будут радовать своим творчеством, легендарная группа "ШАМС". Во второй день фестиваля выступит Шабнам Сурайе. А хэдлайнером обоих дней выступит легендарный МАНСУР.
ПРИМЕЧАНИЕ: Оплата на территории фестиваля будет производится безналичным расчетом посредствам City Card. Их вы сможете приобрести при входе на фестиваль. Начало фестиваля в субботу и в воскресенье - в 18:00.
Субботним вечером в "Диар Душанбе" состоится еще одно грандиозное мероприятие – «Ночь пожирателей рекламы».
Что вы увидите? Шедевры мировой рекламы - синематека от Жана Мари Бурсико, собранная со всего мира! Однако смеем вас заверить, что «Ночь пожирателей рекламы» – это не только и не столько показ роликов. Это культурное и масштабное мероприятие, которое начинается задолго до входа зрителя в зал с киноэкраном.
«Ночь» - это праздник! А какой праздник может быть без музыки, артистов, ярких красок, нескучных напитков и красивого оформления? Специально на «Ночь» прямиком из Дубая прибыл потрясающий артист, продюсер, автор песен и, безусловно, крутой исполнитель – Onative. Из Алматы прилетел шоу-проект Dream Lights.
Не пропустите! 17 августа в 18:00 в "Диар Душанбе".
Ну, и конечно же, после очень насыщенной субботы, воскресенье нужно провести с семьей. И лучшее место для этого – кинотеатр.
15 августа состоялись аж 2 премьеры. Для искушенных любителей триллеров: звезда «Форсаж 6» Люк Эванс в новом фильме «Ангел мой».
А для самых маленьких зрителей, на широкие экраны вышла вторая часть мультфильма «Angry Birds 2». Извечное противостояние поросят и птичек не оставят равнодушными никого!
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