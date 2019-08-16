Бывший генпрокурор Кыргызстана Аида Салянова, задержанная по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаев, вышла из СИЗО под домашний арест, сообщает Фергана.

Такое решение принял в четверг, 15 августа, Бишкекский городской суд. Салянова была освобождена из-под ареста, поскольку согласилась сотрудничать со следствием.

Бывшего генпрокурора поместили в СИЗО 5 июня. После ареста ее здоровье ухудшилось, у нее диагностировали целый букет болезней, в том числе порок сердца. 10 июня ее обследовал кардиолог, а 15 июня ее госпитализировали. Спустя полмесяца ее перевели из Национального центра кардиологии и терапии обратно в СИЗО-1.

Салянову, занимавшую пост генпрокурора в 2011-2015 годах, подозревают в причастности к незаконному освобождению вора в законе Азиза Батукаева. В 2013 году тот покинул колонию по фальшивым документам, свидетельствующим о смертельной болезни, и улетел на частном самолете в Чечню. Дело о побеге Батукаева неожиданно возобновили весной 2019 года.

Фигурантами стали медики, имевшие отношение к обследованию заключенного, а также ряд чиновников. На днях к числу обвиняемых добавился находящийся под арестом бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

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