МегаФон Таджикистан продемонстрировал корреспондентам региональных телеканалов, как обеспечиваются высокие скорости мобильного интернета четвертого поколения. Тест-драйв качества услуги передачи данных состоялся в Айнинском районе Согдийской области.
Тестирование связи проходило по пути из Худжанда в Айни на трассе, соединяющей центр Согдийской области со столицей страны. Ежедневно по этой дороге движутся тысячи машин, многие водители используют мобильные услуги для навигации и связи с домом. Тем важнее качество связи. Как показали тесты, которые начались сразу после выезда за пределы Худжанда, у компании «МегаФон Таджикистан» оно на высоте: представители СМИ свободно выкладывали посты в социальные сети, причем фотографии объемом 5 Мб отправлялись всего за 3-5 секунд. На протяжении всего маршрута в движущемся транспорте и на остановках скорости мобильной передачи данных варьировались от 5 до 10 Мбит/с.
По приглашению МегаФона журналисты также побывали на одной из базовых станций, обеспечивающей связью и 4G-интернетом жителей джамоата Айни. Сейчас уже треть населения района пользуется скоростным доступом от оператора. Журналисты увидели, как работают системы энергоснабжения, кондиционирования и безопасности базовой станции. Для простой и наглядной демонстрации надежности оборудования было произведено аварийное отключение внешнего энергообеспечения. Благодаря наличию резервных источников энергии станция продолжала работать, и скорость интернет-доступа оставалась на прежнем уровне. Такой «запас прочности» компания обеспечивает на всех базовых станциях.
«Сейчас в районах потребность в больших интернет-скоростях так же высока, как и в городах. Для удовлетворения растущих потребностей абонентов необходимо развивать сеть и постоянно ее модернизировать. Поэтому за последние полгода мы существенно расширили зону покрытия 4G в джамоатах. Теперь во многих местах скорости интернет-доступа равны «городским» показателям», – рассказал директор регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Согдийской области Далер НАИМОВ.
Сейчас в зоне уверенного приема сети 4G МегаФон Таджикистан находятся города Худжанд, Бустон, Канибадам, Истаравшан и Пенджикент, административные центры Бободжан Гафуровского и Айнинского районов. Базовые станции подключены к волоконно-оптическим линиям связи, которые пропускают большие объемы трафика абонентов и обеспечивают высокую скорость передачи данных.
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