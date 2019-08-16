АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 16 АВГУСТА
- В Душанбе пройдет заседание Совета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана, которое проведет спикер Шукурджон Зухуров. На Совете будут рассмотрены законопроекты, представленные правительством страны и другими субъектами законотворчества.
- В прямом эфире радио Asia-Plus в шоу "Набзи руз" выступит популярный певец МАНСУР. В 11:00 настраивайся на волну 107 FM!
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 16 АВГУСТА
2006 - Президент Таджикистана Эмомали Рахмонов удостоен звания почетного гражданина российского города Сочи.
2011 - Эмомали Рахмон открыл в ГБАО четвертый мост через Пяндж, соединяющий Таджикистан и Афганистан.
2018 - В Ташкенте прошла выставка «Произведено в Таджикистане», на которой были представлены достижения промышленности республики.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 16 АВГУСТА
1933 – Родился журналист Бахтибек Асалбеков.
1952-1998 – Родился журналист Бустон Шакури.
1964 – Родился доктор технических наук Рахим Азимов.
1974 – Родился чемпион мира Рахимкул Малахбеков.
Интерактивная карта погоды по Таджикистану на 16 августа от чешской компании Windy.com.
Боздиди сафирони кишварҳои хориҷӣ аз кӯҳсорони Тоҷикистон
Ҳукми 15 соли зиндон ба сухангӯи Қушӯнҳои сарҳадии КДАМ барои хиёнат ба давлат
Мансур аллакай дар Душанбе аст. Ӯ албоми навашро муаррифӣ мекунад
Кӯчонидани хонаҳо барои бунёди маҷмааи “Истиқлолият ва Озодӣ”
Фавти ду тоҷикистонӣ зимни адои маросими ҳаҷ дар Арабистони Саудӣ
Идомаи боздошти тоҷикистонии иштирокчии “парвандаи 27 июл” дар “Матросская тишина”
Оғози мавсими пахтачинӣ дар Тоҷикистон
Гумонбарии ду зани корманди Вазорати кишоварзӣ ба азхудкунӣ ва сохтакории хизматӣ
Кумаки милитсияи сайёҳӣ ба ду нафар шаҳрвандони хориҷӣ
Олимон гурӯҳи хуни осебнопазир ба бемории саратонро номбар карданд
Кулли ахбор
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