АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 16 АВГУСТА

- В Душанбе пройдет заседание Совета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана, которое проведет спикер Шукурджон Зухуров. На Совете будут рассмотрены законопроекты, представленные правительством страны и другими субъектами законотворчества.

- В прямом эфире радио Asia-Plus в шоу "Набзи руз" выступит популярный певец МАНСУР. В 11:00 настраивайся на волну 107 FM!

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 16 АВГУСТА

2006 - Президент Таджикистана Эмомали Рахмонов удостоен звания почетного гражданина российского города Сочи.

2011 - Эмомали Рахмон открыл в ГБАО четвертый мост через Пяндж, соединяющий Таджикистан и Афганистан.

2018 - В Ташкенте прошла выставка «Произведено в Таджикистане», на которой были представлены достижения промышленности республики.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 16 АВГУСТА

1933 – Родился журналист Бахтибек Асалбеков.

1952-1998 – Родился журналист Бустон Шакури.

1964 – Родился доктор технических наук Рахим Азимов.

1974 – Родился чемпион мира Рахимкул Малахбеков.

Интерактивная карта погоды по Таджикистану на 16 августа от чешской компании Windy.com.