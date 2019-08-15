Кумир молодежи 80-х, олицетворение питерского андеграунда и символ новой эпохи — он вобрал в себя всю романтику того времени. Виктор Цой ушел на взлете и на пике славы, но его песни живут до сих пор.

Мы не знаем, как бы сложилась его жизнь, не будь той злосчастной аварии и смерти в 28 лет: каким бы стал певец, сколько бы песен еще написал. Но мы уверены, что строки, которые он писал 30 лет назад и сейчас резонируют с мыслями и ценностями молодежи.

Цоя любили по нескольким причинам. Бунтарский дух, отрицание советских догм, тексты о свободе и упадке системы, нежелание подчиняться правилам — делали артиста чуть ли не главным романтиком перестроечного времени. Он балансировал на грани закона и был в шаге от статьи за тунеядство.

Его песни до сих пор растаскивают на цитаты и продолжают искать в них подтексты и иносказательность.

Собрали для вас цитаты из интервью Виктора Цоя - в них его сущность.

источник: proman.com.ua

«Мне не нравятся люди, которые считают себя пророками и думают, что в состоянии научить других, как жить».

«Я никогда не прогнозирую больше, чем на один день. Как прожить следующий день, я даже не знаю, потому что мы никогда не строим никаких планов, никогда не думаем, как мы будем играть там или как поступить так, чтобы получилось так-то. Просто мы вот живем и живем».

«Я всегда делаю только то, что мне нравится. Я не знаю, чем буду заниматься в будущем. Но то, что я буду делать — мне будет нравиться. Это основной критерий для меня в жизни».

источник: obozrevatel.com

«Каждый человек имеет право сказать, и каждый человек имеет право слушать или не слушать».

«Я считаю, что человек живет на планете, а не в государстве».

«Я не считаю, что это главное — всеобщая популярность. Я, конечно, очень рад, что сейчас «Кино» собирает такие залы, но, в принципе, все это не было самоцелью. Для нас важно было играть ту музыку, которая нам нравится, и мы будем ее играть, даже если она будет нравиться меньшему количеству людей».

источник: letoile.ru

«Музыка — это то, ради чего я готов пожертвовать практически всем».

«Мне интересен человек, а не проблемы: кто ест лучше, кто живет лучше, у кого квартира лучше, у кого денег больше. Меня это не интересует, меня интересует, какой человек сам».

«Человек, который делает что-то новое, всегда воюет с чем-то старым. Он постоянно находится в конфликте. Это, как правило, всегда несколько рискованно».

источник: esquire.ru

«Нам за честность могут простить практически все: и, скажем, недостаточно профессиональную игру, и даже недостаточно профессиональные стихи. Этому есть масса примеров. Но когда пропадает честность — уже ничего не прощают».

Если вы - поклоннник творчества группы "Кино", то сегодня у вас есть шанс послушать любимые песни на квартирнике, который состоится в Душанбе, в 20:00 в «Еспрессо кафе» (возле Минфина). Цой жив!

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.