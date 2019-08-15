Кумир молодежи 80-х, олицетворение питерского андеграунда и символ новой эпохи — он вобрал в себя всю романтику того времени. Виктор Цой ушел на взлете и на пике славы, но его песни живут до сих пор.
Мы не знаем, как бы сложилась его жизнь, не будь той злосчастной аварии и смерти в 28 лет: каким бы стал певец, сколько бы песен еще написал. Но мы уверены, что строки, которые он писал 30 лет назад и сейчас резонируют с мыслями и ценностями молодежи.
Цоя любили по нескольким причинам. Бунтарский дух, отрицание советских догм, тексты о свободе и упадке системы, нежелание подчиняться правилам — делали артиста чуть ли не главным романтиком перестроечного времени. Он балансировал на грани закона и был в шаге от статьи за тунеядство.
Его песни до сих пор растаскивают на цитаты и продолжают искать в них подтексты и иносказательность.
Собрали для вас цитаты из интервью Виктора Цоя - в них его сущность.
«Мне не нравятся люди, которые считают себя пророками и думают, что в состоянии научить других, как жить».
«Я никогда не прогнозирую больше, чем на один день. Как прожить следующий день, я даже не знаю, потому что мы никогда не строим никаких планов, никогда не думаем, как мы будем играть там или как поступить так, чтобы получилось так-то. Просто мы вот живем и живем».
«Я всегда делаю только то, что мне нравится. Я не знаю, чем буду заниматься в будущем. Но то, что я буду делать — мне будет нравиться. Это основной критерий для меня в жизни».
«Каждый человек имеет право сказать, и каждый человек имеет право слушать или не слушать».
«Я считаю, что человек живет на планете, а не в государстве».
«Я не считаю, что это главное — всеобщая популярность. Я, конечно, очень рад, что сейчас «Кино» собирает такие залы, но, в принципе, все это не было самоцелью. Для нас важно было играть ту музыку, которая нам нравится, и мы будем ее играть, даже если она будет нравиться меньшему количеству людей».
«Музыка — это то, ради чего я готов пожертвовать практически всем».
«Мне интересен человек, а не проблемы: кто ест лучше, кто живет лучше, у кого квартира лучше, у кого денег больше. Меня это не интересует, меня интересует, какой человек сам».
«Человек, который делает что-то новое, всегда воюет с чем-то старым. Он постоянно находится в конфликте. Это, как правило, всегда несколько рискованно».
«Нам за честность могут простить практически все: и, скажем, недостаточно профессиональную игру, и даже недостаточно профессиональные стихи. Этому есть масса примеров. Но когда пропадает честность — уже ничего не прощают».
Если вы - поклоннник творчества группы "Кино", то сегодня у вас есть шанс послушать любимые песни на квартирнике, который состоится в Душанбе, в 20:00 в «Еспрессо кафе» (возле Минфина). Цой жив!
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Боздиди сафирони кишварҳои хориҷӣ аз кӯҳсорони Тоҷикистон
Ҳукми 15 соли зиндон ба сухангӯи Қушӯнҳои сарҳадии КДАМ барои хиёнат ба давлат
Мансур аллакай дар Душанбе аст. Ӯ албоми навашро муаррифӣ мекунад
Кӯчонидани хонаҳо барои бунёди маҷмааи “Истиқлолият ва Озодӣ”
Фавти ду тоҷикистонӣ зимни адои маросими ҳаҷ дар Арабистони Саудӣ
Идомаи боздошти тоҷикистонии иштирокчии “парвандаи 27 июл” дар “Матросская тишина”
Оғози мавсими пахтачинӣ дар Тоҷикистон
Гумонбарии ду зани корманди Вазорати кишоварзӣ ба азхудкунӣ ва сохтакории хизматӣ
Кумаки милитсияи сайёҳӣ ба ду нафар шаҳрвандони хориҷӣ
Олимон гурӯҳи хуни осебнопазир ба бемории саратонро номбар карданд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста