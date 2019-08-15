В Ташкенте 14 августа состоялось расширенное совещание, которое провёл президент Шавкат Мирзиёев. В ходе встречи глава государства отметил, что «самая большая угроза для Узбекистана является уровень кадров и их знания», сообщает CA-NEWS.
«Для чего мы издаем все эти постановления? Мы до сих пор в поисках. Вас всех должен мучить один вопрос: сможем ли мы в таких тяжелых условиях прокормить 33 млн человек, удовлетворить их потребности и реализовать наши большие планы?», - сказал президент Узбекистана.
«Меня мучает один вопрос: какая самая большая угроза для нас? Самая большая угроза - в уровне кадров, их знаниях, образованности, преданности. К сожалению, это самый сложный вопрос. Сегодняшние методы нашей работы абсолютно не соответствуют нашему уровню. Если вы не изменитесь, ситуация не изменится», - отметил Мирзиёев.
В ходе мероприятия Мирзиёев поручил руководителям комплексов Кабинета Министров, министерствам пересмотреть методы своей работы, почаще посещать регионы.
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