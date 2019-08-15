Нацбанк Таджикистана на 15 августа установил курс рубля по отношению к сомони на уровне 0,143 сомони за один рубль. Еще в начале месяца стоимость российского рубля составляла по курсу НБТ 0,149 сомони.

Снижение курса российского рубля в Таджикистане связано с его падением в России по отношению к доллару США, сообщили «АП» в пресс-службе Национального банка Таджикистана.

На данный момент в РФ доллар поднялся до 66,26 рублей, а евро вырос до 73,83 рублей.

Если вы сегодня захотите обменять свои рубли на сомони, то за каждую тысячу рублей получите 141 сомони. А чтобы купить эту же тысячу рублей вам придется отдать 144 сомони.

Почему падает рубль?

2 августа президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп подписал документ, предусматривающий введение новых санкций против Российской Федерации за использование химического оружия в ходе нападения в прошлом году на россиянина Сергея Скрипаля и его дочь.

Подробности санкций еще не известны, но после данных заявлений положение российского рубля ухудшилось. Российские эксперты предполагают, что именно эта неясность и оказала давление на российскую валюту.

Главный вопрос состоит в том, какие именно финансовые организации из США будут затронуты новой мерой от президента.

Для того, чтобы точно определить степень реальных последствий для России, эксперты должны увидеть подписанный Трампом документ или получить официальные пояснения от властей Америки.

Как обвал рубля скажется на семьях таджикских мигрантов?

По официальным сообщениям, около 90% денежных переводов в Таджикистан из России поступают в российских рублях.

По различным данным, на территории России проживают и работают сегодня более 1 млн. граждан Таджикистана.

Как сообщает Центробанк РФ, за первый квартал 2019 года физическим лицам из России в Таджикистан переведено $462 млн. В аналогичном периоде прошлого года эти переводы составляли $487 млн.

Более существенно (на 30,9%) сократились денежные переводы частных лиц из Таджикистана в Россию: с $42 млн в первом квартале прошлого года до $29 млн в аналогичном периоде нынешнего года.

Так, допустим мигрант отправил 10 тысяч рублей в Таджикистан родителям. Если еще в начале августа его родня бы получила на руки примерно 1500 сомони, то сейчас они получат 1410.

Как отмечают таджикские эксперты, на Таджикистан падение рубля и укрепление доллара США имеет прямое влияние, это показывает опыт и прошлых лет, когда в таких случаях резко падали доходы населения, ведь более половины населения страны живет за счет денежных переводов трудовых мигрантов, работающих в России.

Это также имеет прямое влияние на повышение цен на продукты питания и другие товары, ведь Таджикистан на 60-70% зависит от импорта.

Импорт производится в валюте и, соответственно, чтобы выручить потраченные доллары на закупку товара заграницей, предприниматели повышают цены в национальной валюте.

Эта волна охватывает и цены на местную продукцию, что и становится причиной искусственного повышения цен на рынках.

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