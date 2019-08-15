В Казахстане 19-летний футболист Роман Зюзин, игравший за кокшетаускую молодежную команду «Окжетпес», скоропостижно умер 13 августа. О его смерти сообщил на следующий день сайт клуба, не уточнив подробности. Позже стало известно, что причиной смерти футболиста был сепсис, сообщает ИА Фергана.
В пятницу, 9 августа, Зюзин отыграл 94 минуты в матче с молодежной командой «Тобола», не высказывая никаких жалоб. В выходные он попал в больницу с температурой и спустя день впал в кому.
Спортивный директор клуба Ержан Джамбиров рассказал Vesti.Kz, что врачи диагностировали молниеносное развитие сепсиса (воспаления, являющегося ответом на инфекцию).
Молниеносный или острейший сепсис отличается высокой скоростью возникновения, усиления симптомов и быстрым течением. Воспаление развивается из-за попадания в кровь высокопатогенных микроорганизмов и токсинов.
Чиновник предположил, что футболист скрывал болезнь от врачей: «Роман из простой семьи, единственный сын, в общежитии жил, не знаю, может, он боялся рассказать, думал о футбольной карьере». Клуб хотел провести внутреннее расследование, но родители отказались от вскрытия тела.
Выступая в этом сезоне за молодежную команду «Окжетпеса» во второй лиге Казахстана, Зюзин сыграл 14 матчей и забил один гол. Молодежная команда должна была ехать в Актобе, но руководство попросило перенести матч из-за траура.
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