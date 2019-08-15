Экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили новое обвинение — в незаконном приобретении земли, на которой построена его резиденция в селе Кой-Таш, сообщает 24.Kg со ссылкой на адвоката Сергея Слесарева.
«Я получил два уведомления по одному участку в Кой-Таше. Обвинения предъявлены по статье 319 "Коррупция". Не могу понять, как гражданско-правовая сделка стала коррупционной», — заявил адвокат.
Участок земли был приобретен 12 мая 2015 года у супруги бывшего мэра Бишкека Албека Ибраимова Айнуры Ибраимовой. Сам экс-мэр с июля 2018 года находится под арестом по обвинению в коррупции.
По мнению Слесарева, следователи еще не завершили предъявление обвинений Атамбаеву.
Сергей Слесарев заявил, что Атамбаев стал фигурантом дел о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и о фиктивной продаже здания «Форум».
Сразу после задержания Атамбаеву предъявили обвинение по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева.
Позднее он также был обвинен в преступлениях, совершенных при сопротивлении задержанию — в убийстве спецназовца, покушении на убийство его коллег, захвате заложников, организации массовых беспорядков. Именно это дело обещает стать для бывшего президента основным, упомянутые там статьи предусматривают пожизненное лишение свободы.
Атамбаев с июня оставался «в осаде» в своей резиденции в селе Кой-Таш. Являться на допрос по делу Батукаева он отказывался. Наконец, 7 августа спецназ приступил к штурму резиденции.
Первая атака была отбита сторонниками Атамбаева. 8 августа экс-президент собирался устроить в Бишкеке митинг, но его планы сорвались из-за новой попытки штурма.
В ходе переговоров Атамбаев к вечеру 8 августа согласился сдаться.
Задержавший Атамбаева замглавы МВД Курсан Асанов попал в опалу. 13 августа его отправили в отставку по итогам служебного расследования. Именно Асанов стал тем человеком, который уговорил экс-президента Атамбаева прекратить сопротивление правоохранительным органам и сдаться властям.
Чиновник был уволен с формулировкой «за предательство интересов киргизской милиции и утерю доверия».
Военная прокуратура Киргизии возбудила уголовное дело в отношении Курсана Асанова по статье 304 УК Киргизии («Злоупотребление должностными полномочиями»).
Асанова подозревают в предательстве, которое он совершил, якобы передавая информацию о штурме сторонникам Атамбаева.
Между тем, парламент Киргизии будет добиваться создания специальной госкомиссии, которая расследует ситуацию с задержанием экс-президента Алмазбека Атамбаева. Об этом 15 августа сообщило издание KaktusMedia.
Решение о необходимости создания комиссии было принято еще на внеочередном заседании парламента 8 августа. Теперь журналисты обратились к депутату Алмамбету Шыкмаматову с вопросом о том, как исполняется это решение. Депутат заявил, что парламент вновь поднимет эту тему в сентябре.
«У людей возникает вопрос, почему нужна госкомиссия, когда дело расследует МВД. Госкомиссия нужна для дачи объективной политической и исторической оценки», — пояснил Шыкмаматов. По его словам, в комиссию войдут депутаты, представители госорганов, общественные деятели и независимые юристы.
Все о деле Атамбаева можно узнать в нашем сюжете.
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