Бывшего начальника пресс-центра погранслужбы ГКНБ Таджикистана Мухаммаджона Улугходжаева приговорили к 15 годам лишения свободы. Об этом «АП» сообщил источник в Верховном суде Таджикистана.

14 августа Военная коллегия Верховного суда признала его виновным в «измене государству» (ст. 305 УК РТ).

«Уголовное дело Мухаммаджона Улугходжаева рассматривалось под грифом секретности. Поэтому никто не может сообщать подробности. Гособвинитель просил 20 лет лишения свободы, но коллегия приговорила его к 15 годам лишения свободы», - сообщил источник в ВС.

Напомним, 29 июля военная коллегия Верховного суда Таджикистана приступила к рассмотрению дела бывшего начальника пресс-центра погранслужбы ГКНБ Таджикистана Мухаммада Улугходжаева.

"Он обвиняется в измене государству по статье 305 УК РТ. Поэтому процесс закрытый и никого туда не пускают. Адвокат тоже не имеет право разглашать подробности", - сообщил тогда источник в Верховном суде.

В конце апреля стало известно, что начальник пресс-центра ГУ погранвойск ГКНБ Таджикистана подполковник Мухаммаджон Улугходжаев арестован. Его обвиняли в разглашении государственной тайны.

Источник «АП» в правоохранительных органах Таджикистана тогда сообщил, что его задержали сотрудники ГКНБ.

«Он якобы отправил секретную информацию по почте или мессенджеру. Насколько я знаю, продолжается проверка его переписки, а также пресс-релизов, которые он отправлял редакциям. Какую именно информацию и кому он передал, я не знаю», - сообщал тогда источник.

Тогда, вслед за арестом Улугходжаева глава ГКНБ Саймумин Ятимов разослал во все министерства и госучреждения письмо с предупреждением, что «пресс-секретари более не имеют право без разрешения своих руководителей обнародовать какую-либо информацию или делиться ею с журналистами».

В одной из пресс-служб правоохранительных органов «АП» тогда подтвердили получение такого письма от ГКНБ, а в двух других пресс-службах сообщили, что «они и без этого письма всегда согласуют информацию со своим руководством».

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