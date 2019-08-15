Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил утром 15 августа аварийную посадку в Подмосковье после вылета из аэропорта Жуковского.
Лайнер следовал рейсом из Москвы в Симферополь. При наборе высоты лайнер столкнулся со стаей чаек. Оба двигателя А321 отключились, в них попали птицы. Один из двигателей загорелся, сообщает Медуза.
Всего в самолете находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа, жизни которых спас пилот из Екатеринбурга — командир экипажа Дамир Юсупов.
Самолет посадили командир Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин. По словам Мурзина, после взлета в оба двигателя корабля попали птицы, и они заглохли. Высота начала падать, Юсупов взял управление на себя.
Экипаж посадил судно на кукурузном поле около деревни Рыбаки, приблизительно в километре от взлетно-посадочной полосы аэропорта. Самолет приземлялся с убранным шасси. Пассажиров эвакуировали из салона по надувным трапам. Пожара на борту А321 не было.
Он спас 234 жизни
Пилотом Дамир стал в 32 года и летает с 2013 года. Вырос в семье командира экипажа вертолета Ми‑8, поэтому любовь к полетам появилась еще в детстве, пишет портал 66.ru.
«Я на всю жизнь запомнил свой первый полет, в училище мы летали на Ан-2. Даже не верилось, что я сам управляю самолетом, я лечу», — рассказывал летчик о первом вылете порталу «ПроПолевской».
На борту самолета Дамир встретил и будущую жену — когда сам летел не в кабине пилота, а в качестве пассажира. Теперь Дамир и Наталья воспитывают двоих детей.
Сейчас Дамир в основном совершает полеты по России, в Китай, Среднюю Азию, Турцию, Арабские Эмираты, Тунис и Египет. Иногда доставляет спортсменов до места соревнований: с ним уже летали хоккейная команда «Ак Барс», футболисты «Рубина» и сборная России по фигурному катанию.
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