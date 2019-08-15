С 14 по 16 августа в Казахстане проходит второй международный форум «Роль медиа в предотвращении насильственного экстремизма», организованный Internews при финансовой поддержке Европейского Союза.
Форум собрал на своей площадке более ста представителей медиасообщества, общественных организаций, лидеров общественного мнения и экспертов в вопросах радикализма, ведущего к насилию из стран Центральной Азии и дальнего зарубежья. В нем также участвуют представители Таджикистана.
Цель форума — обсудить роль медиа в предотвращении радикализации в странах региона, а также обменяться успешным опытом реализации местных и глобальных медиаинициатив, провести экспертные сессии и продемонстрировать примеры, как независимые СМИ могут взаимодействовать и укреплять связи со своими сообществами (особенно с молодёжью, женщинами, этническими и религиозными меньшинствами и др.).
По мнению организаторов, обсуждение медиаинициатив по предотвращению ведущей к насилию радикализации укрепит национальное и региональное сотрудничество для активизации диалога в регионе и станет важной платформой для поиска решений и практик в данной сфере.
Формат проведения форума интересный. В первый день в алматинском экспериментальном театре «АртиШок» прошла спич-конференция по медиаграмотности «Будет Talk!», где 9 спикеров из разных стран рассказали о своем успешном опыте в предотвращении радикализации в обществе, борьбой с дезинформацией и фейками и другими вызовами в СМИ.
Глава представительства Евросоюза в Казахстане Свен-Олов Карлссон, открывая форум, рассказал о важности медиаграмотности в обществе, потому что современные медиа влияют на ежедневную жизнь, работу и отношения людей.
«Сегодня медиа включают всевозможные чаты, мессенджеры, социальные сети. Это значит, что каждый человек становится частью медиа», - отметил он.
Недаром слоганом спич-конференции «Будет Talk!» является «We are the message» (Мы - месседж, сообщение).
Во второй части форума – на фестивале контента представлены 12 лучших медиапроектов, реализуемых в четырех странах Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан). Там участники поделились историями об инициативах по вовлечению сообществ в рамках проектов, осуществляемых с Internews, а также обсудили извлеченные уроки и возможности адаптации успешных медиапрактик в странах региона.
Представляя проект «Медиауголок», участник из Худжанда - медиатренер Джамшед Маруф рассказал, что они собрали 20 молодых журналистов, начинающих блогеров, гражданских активистов и обучили медиаграмотности через тренинги по фактчекингу и выпуск ежемесячных бюллетеней.
Сегодня участники обсудят актуальные вопросы и роль медиа в предотвращении радикализации на глобальном уровне и в странах Центральной Азии. Основной месседж: медиа — активные участники процесса и выполняют важную и незаменимую роль в предотвращении радикализации.
Участникам форума также предстоит разделиться на команды и соревноваться в процессе создания прототипов медиапродукта на тему предотвращения насильственного экстремизма. Цель — продемонстрировать подходы, позволяющие качественно освещать конфликто-чувствительные темы.
Международный форум организован в рамках проекта «Содействие стабильности и миру в Центральной Азии», финансируемого Европейским Союзом и реализуемого Internews.
В рамках проекта основное внимание уделяется национальным и региональным усилиям по предупреждению радикализации в Центральной Азии через расширение возможностей журналистов, гражданских активистов и медиаспециалистов. Проект также нацелен на производство высококачественного медиаконтента и повышение уровня критического медиапотребления представителей гражданского общества, лиц, принимающих решения и простых граждан.
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