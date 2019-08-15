С нового года правительство Узбекистана будет оплачивать иностранным компаниям часть стоимости кино-, теле- и видеофильмов, клипов, мультфильмов, аниме, рассказывающих об Узбекистане, сообщает Озодлик.
Как сообщается в указе президента Шавката Мирзияева «О мерах по дальнейшему развитию сферы туризма в республике Узбекистан», «часть затрат зарубежных кинокомпаний при создании аудиовизуальной продукции на территории Республики Узбекистан компенсируется за счет средств государственного бюджета в размере до 20 процентов от затрат, произведенных на территории республики, но не более 300 тысяч долларов США за единицу продукции».
Из стран СНГ подобная норма введена пока только в Узбекистане.
Кроме того, компаниям, которые хотят снять художественные и документальные фильмы об истории и об исторических и легендарных личностях Узбекистана, будет предоставлен грант в размере 30 процентов, но не более 3 миллиардов сумов (около $333 тыс.) за фильм.
Боздиди сафирони кишварҳои хориҷӣ аз кӯҳсорони Тоҷикистон
Ҳукми 15 соли зиндон ба сухангӯи Қушӯнҳои сарҳадии КДАМ барои хиёнат ба давлат
Мансур аллакай дар Душанбе аст. Ӯ албоми навашро муаррифӣ мекунад
Кӯчонидани хонаҳо барои бунёди маҷмааи “Истиқлолият ва Озодӣ”
Фавти ду тоҷикистонӣ зимни адои маросими ҳаҷ дар Арабистони Саудӣ
Идомаи боздошти тоҷикистонии иштирокчии “парвандаи 27 июл” дар “Матросская тишина”
Оғози мавсими пахтачинӣ дар Тоҷикистон
Гумонбарии ду зани корманди Вазорати кишоварзӣ ба азхудкунӣ ва сохтакории хизматӣ
Кумаки милитсияи сайёҳӣ ба ду нафар шаҳрвандони хориҷӣ
Олимон гурӯҳи хуни осебнопазир ба бемории саратонро номбар карданд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста