Горно-Бадахшанская автономная область (ГБАО) — самый крупный регион Таджикистана, по площади почти равен территории целой Латвии. Однако здесь нет ни одного независимого СМИ, и если надо, люди ищут информацию о ГБАО в социальных сетях. Newreporter.org разобрался в ситуации.

Горно-Бадахшанская автономная область на самом деле уникальный регион: есть легенда о том, что в советское время процент людей с высшим образованием на Памире был едва ли не самым высоким в огромном СССР.

Найти доказательства этому вряд ли удастся, однако люди, которые лично знакомы с населением таджикского Памира, в этом не сомневаются.

Памирцы действительно зачастую хорошо образованны, отлично справляются с изучением иностранных языков, они прекрасные музыканты. Самый продвинутый вуз в Таджикистане (Университет Центральной Азии) сейчас находится на территории областного центра ГБАО — Хорога. Здесь же открыт и современный диагностический центр, который должен стать привлекательным для медицинских туристов.

Кстати, туристов разных мастей здесь уже хватает: Памир — излюбленное место у путешественников со всего мира.

источник: newreporter.org

Но, конечно, при всех этих достоинствах у ГБАО есть и серьёзные недостатки — это самая отдаленная и труднодоступная область в Таджикистане. Чтобы добраться из Душанбе до Хорога, при самом лучшем раскладе понадобится, как минимум, 12 часов, плюс большую часть этого времени пассажиры будут ехать по рытвинам и ухабам. «Это не дорога, а направление», — грустно шутят памирцы, но воспользоваться другим путём не могут: ни авиасообщения, ни железной дороги между Памиром и остальной частью Таджикистана нет. А еще в ГБАО нет независимых СМИ, об этой области редко пишут в центральной таджикской прессе или зарубежных изданиях.

В области работают только государственные СМИ, причём работают скорее на внутреннего потребителя: областная газета «Бадахшон», одна городская и семь районных газет, областное телевидение «Бадахшон» с шестнадцатичасовым эфиром и областное радио. В 2007 году оно перешло на FM-вещание, но для большинства населения региона по техническим причинам всё равно недоступно. К областному телевидению имеют доступ только жители города Хорога и близлежащих селений.

Что касается газеты «Бадахшон», то она выходит еженедельно тиражом в 3100 экземпляров и печатается в типографии Душанбе. Районные газеты выходят один или два раза в месяц. Центральных независимых газет в продаже тут нет, государственные получают сотрудники местных органов власти путём рекомендательной подписки. Ни у одного СМИ, которое работает в ГБАО, нет своего веб-сайта.

«Мало быть гением, надо ещё жить в столице»

Впрочем, так было не всегда: журналисты области давно пытаются наладить работу независимых изданий. Самые последние такие попытки были предприняты всего несколько лет назад. Например, журналист Ифтихор Миршакар рассказывает, как в 2014 году команда молодых ребят из Хорога открыла свою газету.

— С апреля 2014 года по июнь 2015-го мы выпускали независимую газету Pamir info при финансовой поддержке Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ). Из-за нехватки денег мы выпускали Pamir info только ежемесячно тиражом до 300 экземпляров. В издании рассказывали обо всех значимых событиях, которые происходили в ГБАО, но в июне 2015 года газета перестала выходить из-за отсутствия финансирования, — рассказывает Ифтихор.

По его словам, единственный источник финансирования, доступный для местных независимых редакций, — это гранты международных организаций.

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— Потому что большинство нашего населения неплатежеспособно, и люди не подписываются на газеты. В ГБАО очень высокий уровень безработицы, самые высокие в Таджикистане цены на продукты питания и товары первой необходимости и самая низкая средняя заработная плата. А те немногие компании или предприятия, которые более или менее успешно работают в регионе, считают, что о них и так все знают, поэтому они не нуждаются в рекламе, — объясняет Ифтихор.

Наш респондент рассказывает, что для развития Pamir Info редакция готовила несколько проектов, направляла их в различные международные структуры, однако поддержки не получила.

— Видимо, международным донорам удобнее работать в Душанбе и в близлежащих областях страны, а не на отдаленном и высокогорном Памире. Когда молодые журналисты спрашивают меня, почему, за редким исключением, никто не поддерживает независимые СМИ в ГБАО, я отвечаю им цитатой: «Мало быть гением, надо ещё и жить в столице», — говорит Ифтихор.

Ни финансов, ни кадров, ни желания

Почти такую же историю рассказывает и другой журналист — Курбон Аламшоев, который выпускал газету «Памир».

— Когда мы создали газету «Памир», у нас были очень большие амбиции. Однако тех финансов, которые мы нашли у местных меценатов, у международных организаций ни на что не хватило, — рассказывает Курбон.

Он перечисляет все проблемы, с которыми столкнулась редакция газеты «Памир», среди которых и отсутствие современной типографии в ГБАО (следовательно, затраты на транспортировку); отсутствие профессиональных кадров и стереотипы.

Мургабский район ГБАО Фото Курбона Аламшоева

— К сожалению, в нашем обществе существует такой стереотип: если СМИ независимое, то автоматически — против властей, враг. Это очень досадно. Думаю, что независимые СМИ могли бы быть самыми лучшими помощниками властей в осуществлении их благих намерений, — предполагает Курбон.

Другая попытка создать медийный продукт специально для Памира принадлежит Рустами Джони, известному в стране журналисту и медиаменеджеру.

— На радиостанции «Имруз», единственной радиостанции, которая вещала исключительно на таджикском языке, в декабре 2013 года мы выпустили в эфир культурно-этнографическую передачу на памирском языке «Тат гапен». Двухчасовая программа выходила пять раз в неделю по будням. Закрылась она практически через месяц — в январе 2014 года. Официально было заявлено о технических проблемах, но на самом деле программу закрыли потому, что программу вели на памирских языках, — рассказывает Рустами Джони.

«Чё там у памирцев?»

Если спросить у таджикских журналистов о том, где они получают достоверную информацию о Памире, то кроме прямых источников большинство из них укажет на несколько групп в социальных сетях.

Одна из таких — Pamir News — появилась в 2012 году, когда в ГБАО, по официальной версии, проавительственные войска провели спецоперацию по задержанию убийц генерала Государственного комитета национальной безопасности.

Тогда из области почти не поступала информация, и участники группы в соцсети пытались рассказать о том, что происходит.

— В нашей группе 27 тысяч участников, почти все они появились в 2012 году и до сих пор с нами, — рассказывает известная таджикская журналистка, модератор группы Рамзия Мирзобекова. — О событиях на Памире здесь сообщают обычные люди, которые живут в области. Конечно, не всегда это достоверная информация, но почти все наши модераторы работали в СМИ, и мы разбираемся в информации, фейки стараемся удалять сразу.

Кроме журналистов, в такие группы за информацией приходят и обычные пользователи, которые интересуются событиями на Памире; рассказам о ГБАО в центральных СМИ почти никто не верит.

Университет Центральной Азии в Хороге источник: newreporter.org

— ГБАО сегодня находится в информационном вакууме, большая часть информации недостоверна, политически пристрастна. Таджикские независимые журналисты практически не имеют информации о реальной ситуации в регионе, — говорит Рустами Джони.

С ним согласен и его коллега Курбон.

— Отсутствие нормальных независимых СМИ в ГБАО стало причиной того, что другие СМИ, которые работают за пределами нашей области, дают искажённую информацию, зачастую напрасно очерняя всё население Памира. Эту дыру заполняют и неизвестные люди со стороны под разными никнеймами в соцсетях, — говорит Аламшоев.

Что же касается открытия корреспондентских пунктов на Памире, то финансово ни одной редакции это не по плечу.

— Когда центральные СМИ предлагают работу памирским журналистам, они предлагают им мизерную зарплату. Они не учитывают, что Хорог — самый дорогой город в Таджикистане. Если из Душанбе в Куляб можно добраться за 20 сомони (около $2) и за два часа, то из Хорога в Мургаб (районный центр на востоке ГБАО — прим. авт.) можно доехать только за 140 сомони (около $14) и за восемь часов. Центральные СМИ не учитывают эти моменты. Поэтому местные журналисты не могут работать с ними, — объясняет Курбон.

При этом каждый таджикский журналист отлично знает, что новости или статьи, посвящённые Памиру, почти всегда набирают большое количество просмотров; эта область интересна не только её жителям, но и всем остальным. Шутка ли — ГБАО называют «крышей мира», и в дальнем зарубежье Таджикистан часто узнают именно благодаря Памиру. Жаль, что внутри страны эта территория всё еще terra incognita.

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