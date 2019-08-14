35-летний житель района Рудаки топором зарубил супругу и ранил отца, а в Истаравшане мужчина пытался убить сына после ссоры с женой.
Как сообщает пресс-служба МВД РТ, по подозрению в совершении убийства задержан 35-летний житель района Рудаки. 13 августа он, находясь в гостях в доме своего 65-летнего отца в Муминабаде, в ходе возникшей семейной ссоры ударил топором по шее 28-летней супруги, а затем ранил своего отца.
"В результате женщина, получив смертельную рану, погибла на месте инцидента. Отец был доставлен в больницу с тяжёлыми ранениями", - отмечается в сообщении.
МВД также сообщает о задержании 33-летнего жителя Истаравшана по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья своему сыну.
«12 августа, поссорившись со своей 35-летней супругой, подозреваемый забрал из дома детей - 8-летнего мальчика и 6-летнюю девочку и увел их в сторону села Зарнисор сельского джамоата Гули-Сурх. По пути в магазине отец купил нож и нанес своему сыну 10 ножевых ранений. Ребенок госпитализирован в больницу», - отмечается в сообщении.
По обоим фактам ведётся следствие, подчеркивает МВД.
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