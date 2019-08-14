Экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения еще по двум уголовным делам, сообщает Фергана.
Адвокат экс-президента Сергей Слесарев заявил, что Атамбаев стал фигурантом дел о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и о фиктивной продаже здания «Форум».
Оба этих дела упоминались Жогорку кенешем (парламентом) в июне, когда экс-президента лишали неприкосновенности.
«Алмазбек Шаршенович ничего не подписывал. Он воспользовался своим правом не давать никаких объяснений, показаний по предъявленным уведомлениям», — добавил Слесарев.
Сразу после задержания Атамбаеву предъявили обвинение по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева. Позднее он также был обвинен в преступлениях, совершенных при сопротивлении задержанию — в убийстве спецназовца, покушении на убийство его коллег, захвате заложников, организации массовых беспорядков. Именно это дело обещает стать для бывшего президента основным, упомянутые там статьи предусматривают пожизненное лишение свободы.
Атамбаев с июня оставался «в осаде» в своей резиденции в селе Кой-Таш. Являться на допрос по делу Батукаева он отказывался. Наконец, 7 августа спецназ приступил к штурму резиденции.
Первая атака была отбита сторонниками Атамбаева. 8 августа экс-президент собирался устроить в Бишкеке митинг, но его планы сорвались из-за новой попытки штурма.
В ходе переговоров Атамбаев к вечеру 8 августа согласился сдаться. Несмотря на это, 1-1,5 тысячи агрессивно настроенных молодых людей устроили в Бишкеке беспорядки. Однако властям удалось довольно быстро урегулировать ситуацию в столице.
Адвокат Слесарев незадолго до штурма 7 августа заявил, что считает решение Жогорку кенеша о снятии неприкосновенности неправомерным.
По мнению адвоката, принятый в мае закон, позволяющий лишать экс-президентов юридического иммунитета, является недоработанным и просто не может применяться. Таким образом, с точки зрения защиты, Атамбаев все еще обладает неприкосновенностью, в связи с чем имел полное право не являться на допросы.
Между тем, задержавший Атамбаева замглавы МВД Курсан Асанов попал в опалу. 13 августа его отправили в отставку по итогам служебного расследования.
Чиновник был уволен с формулировкой «за предательство интересов киргизской милиции и утерю доверия».
Военная прокуратура Киргизии возбудила уголовное дело в отношении Курсана Асанова по статье 304 УК Киргизии («Злоупотребление должностными полномочиями»).
Асанова подозревают в предательстве, которое он совершил, якобы передавая информацию о штурме сторонникам Атамбаева.
В Генпрокуратуре при этом отмечают, что Асанов «оставил личный состав органов внутренних дел в опасности и без командования, тем самым грубо нарушив требования действующего законодательства». Помимо этого, ему вменяется сокрытие улик.
Именно Асанов стал тем человеком, который уговорил экс-президента Атамбаева прекратить сопротивление правоохранительным органам и сдаться властям.
В сети было опубликовано видео, на котором видно, как через закрытую дверь Асанов предлагает Атамбаеву «закончить это» и обещает, что его никто не тронет.
«Меня хоть застрелите, ребят не трогайте, главное», — отвечает бывший президент. Замглавы МВД, в свою очередь, обещает, что стрелять никто не собирается. Вскоре Атамбаев принимает его предложение.
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