В Дубае арестован "Худжа-командир" - экс-полевой командир бывшего Народного фронта Таджикистана. На сайте Интерпола он значился под именем Рахим Каримов. В уголовном деле, которое много лет назад расследовала в его отношении прокуратура Хатлонской области, он фигурировал как Ходжа Рахимович Каримов. А люди называли его просто "Худжа-командир". Лиц у него оказалось так же много, как и имен…

Этот материал мы писали 11 лет назад, когда «Худжа-командир» был только объявлен в розыск по линии Интерпола.

"Благодетель"

Худжа родился 1 октября 1960 года в поселке Кизил-Кала Гозималикского (ныне Хуросонского) района в большой семье, где помимо него было еще 12 сестер и один брат. Все они очень рано остались сиротами.

- Худже было 3 года, когда умер отец, - рассказывает его сестра Муродбегим Рахимова, директор детского сада поселка Кизил-Кала, - когда ему исполнилось 17, похоронили мать...

Сестра Каримова утверждает, что Худжа был самым умным и талантливым в семье. Любил учиться и обожал спорт. С раннего детства с увлечением играл в футбол и был всегда очень активным.

- Худжа был очень талантливым ребенком, - подтверждает его первый учитель Махмадназар Салихов. - Тогда, в 1967 республика впервые проводила эксперимент, начав принимать первоклассников с шести лет, и я был руководителем одного из таких классов. Среди 20 учеников экспериментального класса школы №20 нашего района Худжа очень отличался - он был шустрым, неугомонным. Я увидел его лидерские качества и назначил его старостой.

По словам учителя, ни общественная нагрузка, ни занятия футболом не помешали ему отлично окончить школу. Он решил поступить в один из самых престижных вузов республики - Мединститут.

- Я гордился им, а он всегда уважал нас, учителей, - продолжает старый учитель. - В 2002 году, совершая паломничество в Хадж, я встретил его, и он высказал свое почтение мне, даже познакомил со всеми представителями муфтията и другими духовными лицами. Сейчас его обвиняют в страшных вещах, но я знал его совсем другим...

- Худжа всегда мечтал стать врачом и помогать людям, - говорит его сестра. - Сейчас многое говорят о моем брате, но он столько сделал для простых людей! Вы сами посмотрите, в родном районе он построил 13 жилых домов и подарил их малоимущим, матерям, оставшимся без кормильцев, одиноким пенсионерам; открыл садик в котором я работаю, лицей, рынок…. А сколько еще хотел сделать, но не успел: он мечтал открыть больницу и почти построил ее в центре поселка, баню, дворец культуры и другие объекты, которые так нужны нам. Все это он строил за счет своей фирмы "Бобои Абдурахим".

Знакомые по институту более сдержаны в оценках. Один из бывших однокурсников Худжы утверждает:

"Ничем особенным он от других не отличался, был обычным студентом, жил в "общаге", как большинство приезжих, учился, особо не хулиганил".

Кстати, по некоторым данным, диплом врача Каримов так и не получил. В 1993 году он, якобы, выбил его буквально под дулом автомата.

"Типичный боевик"

В годы войны Худжа Каримов стал человеком известным и влиятельным. Последнее официальное место работы в качестве главы Федерации футбола Таджикистана он занимал с 1995 по 2002 годы.

Многие тогда его знали в лицо, искали с ним знакомства. Но, готовя этот материал, мы практически не смогли найти таковых - никто не хочет признаваться, что водил с ним дружбу.

Самым типичным ответом на наш вопрос: "Знакомы ли вы с Худжой Каримовым?" была реплика: "Упаси Господь!".

Недостаток авторитета он компенсировал эффектным появлением на публике.

архивное фото

- Только однажды я видел Худжу, - рассказывает журналист, работавший во время гражданской войны. - Это было незабываемое зрелище. Четыре тонированных джипа остановились около Главпочтамта, оттуда один за другим выскочили около десятка вооруженных до зубов телохранителей. За ними вальяжно вышел сам Худжа.

Журналист Аваз Юлдашев, работавший в то время редактором газеты "Точикистон", рассказал о другом случае.

- Это произошло примерно в 1994 году в здании аппарата президента. В коридоре третьего этажа мы - я и еще один мой коллега - разговаривали с Мукаррамой Тошматовой, на тот момент она возглавляла Ассоциацию каракулеводства Таджикистана, ей было 70 лет.

Внезапно Мукаррама Пулатовна замолчала, посмотрев куда-то за спину своих собеседников, и решительно прошла вперед. По коридору быстро шел Каримов в сопровождении двух телохранителей. Все трое вооружены до зубов. Мукаррама подошла к Худже, что-то сказала, на что он выругался и ударил ее кулаком. По лицу старой женщины потекла кровь.

Мы были в шоке. В естественном порыве кинулись к Худже, попытались его остановить, как-то успокоить, но он грубо оттолкнул нас и прошел дальше.

Позднее сама Мукаррама Пулатовна со слезами на глазах рассказала, что пыталась объяснить Каримову: нельзя ходить по президентскому дворцу с оружием и телохранителями…

Возможно, у Худжи были причины всюду ходить в сопровождении телохранителей. На него несколько раз совершались покушения: в 1993 и в 1997(98) гг. В результате последнего погиб его родной брат Сафарбек. После этого Каримов переписал свою фирму на имя племянника Тоджиддина.

- Брат боялся, что с ним может что-то случиться, - говорит его сестра Муродбегим. - Он собрал нас, после гибели Сафарбека и сказал, что делает это для того, чтобы мы не остались без средств к существованию с маленькими детьми на руках. Но фирма вскоре прогорела, дела у Тоджиддина не пошли.

В парламенте, когда в 1995 году Каримов стал депутатом от Уялинского округа, он вел себя почти также вызывающе. Грубил, "наезжал", иногда давал волю рукам.

- Был такой депутат от Душанбе - Кароматулло Ятимов, который как-то взял слово на заседании. Это не понравилось Худже, который буквально за шиворот усадил его на место, и обматерил открытым текстом, - рассказывают очевидцы.

- Да бывало и так, он вел себя вызывающе и резко, впрочем, как и все другие командиры, ставшие депутатами в тот период, - рассказывает экс-посол Таджикистана в России Абдулмаджид Достиев, который в 1995 году был депутатом. - Молодые люди, получившие депутатский мандат и возвышение среди народа своей махалли, были абсолютно не подготовлены к этому.

Они не проходили школы государственного управления, у них кружилась голова от собственной власти и страха, который они внушали окружающим. Именно поэтому они иногда вели себя неадекватно. Из опыта даже самый порядочный человек, который идет на войну, становится больным. Поэтому во многих странах, где возникают горячие точки, такие люди проходят определенные курсы реабилитации. У нас тогда для этого не было возможностей".

Однако, уже в конце 1995-го, Каримов был арестован, невзирая на депутатскую неприкосновенность. Процессуальный казус был решен публичным согласием остальных депутатов на арест коллеги.

Накинув на голову черный мешок, милиционеры вывели Худжу из здания парламента. Впрочем, уже через несколько дней, Худжа был на свободе.

- Он сбежал, причем не без помощи сотрудников МВД, - заявили "АП" два источника в правоохранительных органах, один из которых присутствовал при задержании, а второй впоследствии был близок к расследованию инкриминируемых Худже преступлений - убийстве двух депутатов С. Шоева и Т. Шукурова.

Эта версия кажется почти невероятной, учитывая, что довольно скоро обвинения с Худжи были сняты, а дело закрыто.

- Сложно сказать, почему это произошло, но время было такое, - говорит информированный источник в правоохранительных органах РТ. - Возможно, тогда решили закрыть глаза на некоторые вещи, потому что единство и сплоченность в рядах командиров Народного фронта были важнее.

Вскоре Худжа снова появился в зале заседаний парламента.

- Он приходил еще какое-то время, а потом перестал появляться, - рассказывает Достиев.

Не очень часто он появлялся и в другом месте работы - в Федерации футбола, которую возглавил в 1995 году.

- Он приходил раза три в месяц, - рассказал "АП" один из его бывших подчиненных в Федерации. - Нормальным был парнем, мы ничего плохого от него не видели.

В тот период, когда он с 1995 по 2001 годы возглавлял Федерацию, наша команда участвовала во всех возможных соревнованиях ФИФА и АФК. Особых результатов мы, правда, не достигали, но в этом было больше объективных причин: для развития футбола нужны большие деньги.

А как человек, Худжа Каримов был нормальный. Никогда не пил, но был веселым на общих мероприятиях, всегда танцевал.

По другим данным, и в качестве президента Федерации Каримов поступал иногда не совсем адекватно.

Рассказывают, что на одном из заседаний по проблемам спорта с участием членов правительства, он, прибыв с опозданием, поинтересовался повесткой дня.

Получив ответ, заявил: "А разве я давал разрешение правительству на обсуждение этих вопросов!". Тогдашний представитель Спорткомитета Бурихон Джобиров его одернул.

На что Каримов сказал: "Из всех собравшихся я уважаю только вас, акаи Бурихон! А тебя, - он указал на одного из присутствующих, - я приеду и расстреляю через час!". Сказав это, он вышел.

архив





"Изворотливый преступник"

По данным информированного представителя одного из силовых ведомств страны, Худжа использовал свои связи в Азиатской футбольной конфедерации и готовил возможные пути отступления. В 2001 году он перебрался в Малайзию, но периодически появлялся на родине примерно до 2005 года.

После того, как были арестованы несколько полевых командиров, он окончательно осел там.

- Это исключительно хитрый и умный преступник, - говорит тот же источник, - я бы даже сказал самый умный из этой категории. Не уверен, что его смогут посадить, если удастся добиться экстрадиции. Прямых доказательств его преступлений практически нет. Он всегда мог заметать следы.

Одно из преступлений, где Каримов фигурирует главным подозреваемым, но доказать которое будет чрезвычайно сложно, произошло в 2001 году.

Пропал без вести земляк Каримова, Нурмурод Хидиров, известный более как "Мулло". В последний раз Мулло видели садящимся в машину Каримова на рынке в Кизил-Калы. По некоторым данным, Хидиров был причастен к покушению на Худжу в 1998 году, якобы он благословил исполнителей на дело.

- Таких эпизодов было несколько, но не думаю, что удастся доказать его причастность к ним, поскольку главного свидетельства - трупа, как правило, просто нет. Нет трупа - нет и убийства, - продолжает представитель правоохранительных органов. - Кроме того, и свидетелей тех преступлений становится все меньше.

Новое уголовное дело на Каримова находится в Хатлонской областной прокуратуре.

Как сообщил "АП" старший следователь по особо важным делам областной прокуратуры Фариддун Миров, дело было открыто в 2002 году, и возобновлено 20 сентября 2005 года.

С этого дня Каримов считается в розыске. По словам прокурора, Худжа Каримов обвиняется в организации вооруженной группировки, захвате заложников, незаконном задержании людей, убийствах.

Из материалов дела следует, что:

"Каримов, используя оружие со времен гражданской войны, организовал незаконное вооруженное формирование. Свой дом в Кизил-Кале он использовал как штаб группировки, которой руководил лично. В состав группировки также входили Асомуддин Муродов, Имомкулов Б., Разоков Ш., Ганиев И., Раджабов Рахимчон и другие".

По словам Ф. Мирова, следствие располагает данными о том, что группировка Каримова занималась нападением на дома местного населения, убийствами, ограблениями госучреждений, частных и общественных предприятий.

архив



Из материалов следствия:

"После покушения на Каримова в 1993 году (о котором мы упоминали выше - прим. ред.) он заподозрил в организации покушения Тагоймурода Шукурова (народный депутат, председатель Колхозабадского районного суда, один из представителей Народного Фронта - прим. ред.). После этого Каримов начинает охоту на семью Шукурова, и его телохранителей.

Ходжа Каримов с другими членами банды А. Муродовым, Б. Имомкуловым, Ш. Разоковым, Р. Раджабовым и другими, (некоторые члены бандформирования следствию не известны до сих пор) 10 января 1994 задерживают телохранителя Шукурова - Махмадулло Сайруллоева. Его сначала содержат в училище №25 Джиликульского района, а потом перевозят в дом Каримова. В этот же день группировка захватывает также племянника Т. Шукурова - Фархода.

Заложники содержались в доме Каримова до 10 февраля, после чего были убиты. Для сокрытия следов преступления тела, находящиеся в автомобиле ВАЗ-2107 были облиты бензином и сожжены".

Кстати сам Тагоймурод Шукуров, согласно хронике Давлата Назриева и Игоря Сатарова ("Республика Таджикистан: история независимости. Год 1993-й") "25 ноября 1993 года в Гозималикском районе, был увезен неизвестными лицами". Однако в данном деле об этом ничего не сказано.

"Позже, - говорится в материалах следствия, - Ходжа Каримов решает нейтрализовать и брата Тагоймурода - Абдухалима. 8 февраля 1994 года подчиненные Каримова задерживают А. Шукурова примерно в 16 часов, доставляют его в дом Каримова, а в 22 часа везут его в сторону джамоата Ганджина и в безлюдном месте расстреливают".

Старший следователь Фариддун Миров также отметил, что трое участников этой группировки уже осуждены, последний из них - Рахимджон Раджабов в 2005 году был приговорен судом Хатлонской области к 15 годам лишения свободы.

архив





ОТ РЕДАКЦИИ:

Мы понимаем, что очерк о Худже Каримове, получился причудливым коктейлем из фактов и неподтвержденных сведений о нем. Многие наши респонденты соглашались говорить на эту тему только на условиях строжайшей анонимности. По разным причинам. Кто-то боится лично его, другие не хотят фигурировать рядом с его именем, третьи опасаются лишиться работы...

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.