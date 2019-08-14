Родители зачастую не подозревают о суицидальных наклонностях своих детей. Как их предвидеть «АП» рассказал клинический психолог.
Аврангзеб Исомидинов, клинический психолог Медико-молодёжного консультативного отделения в Душанбе, где бесплатно предоставляются психологические услуги для детей и молодёжи в возрасте с 10 лет до 24 лет, говорит, что в основном к суициду склонны дети выше 10 лет, но манипулятивные разговоры встречаются с 7 лет.
По его словам, дети и подростки сами по себе не склонны к суициду, а прибегают к нему, как к выходу из «сложной», кажущиейся для них, ситуации. Они не понимают всю серьёзность совершаемых ими действий.
"Причины детского суицида носят совершено разный характер: нехватка внимания со стороны родителей, физическое или эмоциональное насилие, религиозные и социальные условия, и прочее, - отмечает психолог. -
Например, если ребёнок родился в религиозной семье, то по мере того как он растёт, его ограничивают в каких-то действиях, что позволено его сверстникам. Это тоже становится причиной совершения самоубийства".
Дети же из сельской местности часто не видят просвета на своем пути: они с раннего детства привлечены к труду, обделены вниманием и видением своего будущего. Это также толкает их на суицид.
В то же время, в столице другая проблема. Дети могут шантажировать родителей суицидом, когда старшие отбирают у них гаджеты, не позволяют им играть в онлайн-игры.
Дети слушают своих родителей, ничего им не говорят, но чтобы наказать своих родителей, они всё-таки идут на суицид.
«Дети не думают, о том, что после совершения самоубийства, они завершат свою миссию в этом мире. Они хотят избавиться от наказания, напугать родителей и… всё», - отметил психолог.
Он привел в пример случай, когда женщина наказала дочь-подростка, которая стимулировала рвоту после еды, чтобы не поправляться. Обидевшись на маму, она покинула дом, и допоздна не возвращалась. "Она знала, что мама теперь накажет её за то, что вернулась поздно. Испугавшись очередного наказания, девушка хотела покончить жизнь самоубийством", - рассказывает Аврангзеб Исомидинов.
Когда родителям нужно бить тревогу?
По словам психолога, бить тревогу нужно, когда ребёнок говорит о суициде или начинает и недоговаривает свои мысли об этом.
Это означает, что ребенок изучал этот вопрос, и эта мысль не дает ему покоя. Необходимо также обратить внимание, на то, когда ребёнок перестал общаться со своими сверстниками и у него снижается повседневная активность.
Если ребёнок рисует странные картинки, также стоит быть бдительным.
"В период развития информационных технологий детей тяжело ограничивать от нежелательной информации. У них однозначно больше доступа, чем было у нас в детстве. Дети наверняка уже знают, что такое суицид, и какими путями его можно совершать. Поэтому не надо принимать слова о самоубийстве, как о методе шантажа", - советует психолог.
По словам Исомидинова, когда родители замечают суицидальные наклонности у своего ребёнка, необходимо с ним поговорить, и попытаться узнать, что происходит.
Но душевно с ребёнком может поговорить тот родитель, который в целом имеет доверительные отношения с ним.
Специалист отметил, что в Таджикистане не развита культура посещения психологов в кризисных ситуациях.
"Люди боятся обращаться к психологам, боятся стигмы. Родители сами пытаются решить проблему, и в основном, путем наказания", - отметил он.
Но, несмотря на это, год от года количество родителей, которые обращаются за помощью к психологам, растёт. "У меня на очереди 12 детей и подростков", - говорит психолог.
Куда обратиться, если вы заметили опасность?
Исомидинов говорит, что было бы хорошо создать культуру посещения психолога ещё до возникновения психологических сложностей. Не для решения каких-то проблем, а для заинтересованности ребёнка в какой-то деятельности.
"Думаю, в этом случае поход к психологу не будет чем-то похожим на поход к врачу-стоматологу. Когда у подростка налажен сводный доступ к психологу, он в любой момент может обратиться к нему", - подчеркивает специалист.
В случае необходимости можно обратиться в Молодёжное Медико-Консультативное отделение: они есть по всей республике.
Душанбе:
ММКО при НЦРЗ, ул. М. Турсунзода 31. Тел.: 221 39 17, 918632402. Контактное лицо: Ганиева Сарвиноз
ММКО при ГЦРЗ, ул. Шевченко 10. Тел.: 227 98 24, 918747426. Контактное лицо: Набиева Фируза
ММКО при ЦРЗ №8, ул. Рудаки 186. Тел.: 224 25 24, 918696341. Контактное лицо: Муллоева Лайло
ММКО при ЦРЗ №5, ул. А Дониш 12. Тел.: 2260416, 918999920. Контактное лицо: Нуралиев Хомид
ММКО при ГККБ №1, ул. Фучика 14. Тел.: 918616597, 919242134. Контактное лицо: Дадабаев Рахим
ММКО при ЦРЗ №1, ул. Фирдавси 13/2. Тел.: 239 07 23, 918560202. Контактное лицо: Косимова Гулру.
ММКО при ЦРЗ № 3, ул. Айни 80, 7-й километр. Тел.: 935350002. Контактное лицо: Эмамова Нилуфар
ММКО при ЦРЗ №10, ул. А. Навои 4-а. Тел.:236 19 76, 93 441 57 05. Контактное лицо: Заурова Шахло
Куляб:
ММКО при Городском центре репродуктивного здоровья 2, ул. Борбад 2. Тел.: 918 708057, 8 33 222 01 53. Контактное лицо: Негматова Савлатби.
ММКО при Городском центре репродуктивного здоровья 1, ул. Нурулло Хувайдуллоева 14. Тел.: 918 20 79 36. Контактное лицо: Махмадёрова Рано.
Бохтар:
ММКО при Областном центре репродуктивного здоровья, ул. Айни 76. Тел.: 8 32 22 2 72 48 , 93503177. Контактное лицо: Убайдуллоева Нигина.
ММКО при Областном кож-вен. Диспансере, Айни, 76. Тел.: 8 32 22 2 31 10, 935849760. Контактное лицо: Мирзоев Бахтиёр.
Турсунзаде:
ММКО при кожвендиспансере, 5 мкр. Тел: 93 436 56 01. Контактное лицо: Норбутаева Гулнора.
Яван:
ММКО при Центре репродуктивного здоровья, ул. Чоми 1. Тел.: 908776577. Контактное лицо: Изатуллаева Сайёра.
ММКО при Центре репродуктивного здоровья, ул. Тугдона 26. Тел.: 83136 2 31 79, 935011242. Контактное лицо: Шафиева Дилором.
Гиссар:
ММКО, ул. Б. Шодиева 19, ориентир Центр СПИД. Тел.: 907864886. Контактное лицо: Саидамир Хакназаров.
Дангара:
ММКО при Центральной районной больнице, ул. Кирова, ЦРБ. Тел.: 98 590 20 02. Контактное лицо: Аминова Азиза.
Пенджикент:
Городская поликлиника №6, , ул.50 лет Таджикистана. Тел.: (+992) 92768 19 61, (+992) 92 791 45 55. Контактное лицо - Гаффорова Махина
Исфара:
Центральная районная больница, ул. Бобо Махкамов 9. Тел.: (+992) 918851770 , Контактное лицо – Собирова Наргис.
Хорог:
ММКО при кож-вен. диспансере, ул. Абдурахмонова (ориентир - старое здание СПИД центра). Тел.: 934093719. Контактное лицо: Худоиева Шарофат
Дополнительную информацию можно найти по ссылке http://mmko.tj.
В столице и Худжанде есть ещё ряд общественных организаций:
ОО «Репродуктивное здоровье и подростки». Адрес: г. Душанбе, ул. Лахути 23/21. Тел.: (992 91) 9001191, (+992 37) 8820309. Контактное лицо: Фарход Улугов
ОО «Насли Солим». Адрес.: г. Душанбе ул.Рудаки 21, кв. № 55. Тел.: (992) 918 505888. Контактное лицо: Рахмони Зухал
ОО «Молодое Поколение Таджикистана». Адрес: проспект Рудаки, 112, каб. 7; Тел.: (+992) 92 7077572, 2243835. Контактное лицо: Мирзорахимов Наимджон
Представительство ОО «Молодое Поколение Таджикистана». Адрес: г.Худжанд, ул. Текстильщиков (ориентир Спортивно-оздоровительный комплекс). Тел.: (+992) 92 7760749, (+992 34) 22 41072. Контактное лицо: Джумаев Джурабой.
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