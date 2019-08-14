С 1 ноября Государственный комитет по развитию туризма Узбекистана начнет формировать перечень поселков, кишлаков, аулов, а также махаллей городов, поселков, кишлаков и аулов, обладающих наибольшим туристским потенциалом. Это предусмотрено указом Шавката Мирзиёева, подписанном 12 августа этого года, сообщает Kun.uz.



Во всех городах будут созданы так называемые «туристические улицы» и «туристические кварталы». Будут созданы специальные подразделения, которые будут состоять из искусствоведов, архитекторов, культурологов и т.д. На туристических улицах и кварталах буду выставлены прилавки с ремесленной продукцией, национальной кухней.

Также, согласно постановлению президента «О мерах по дальнейшему развитию сферы туризма в Республике Узбекистан» с 1 ноября Госкомитет по развитию туризма начнет формировать перечень сходов граждан (поселков, кишлаков, аулов, а также махаллей городов, поселков, кишлаков и аулов), обладающих наибольшим туристическим потенциалом.

Согласно документу, населенным пунктам имеющие не менее 20 семейных гостевых домов и оказывающие не менее 5 видов услуг для туристов (за исключением услуг по проживанию и питанию) будет присвоен статус «Туристская махалля», «Туристский кишлак» или «Туристский аул».



В 2020—2021 годах до 5 сходов граждан, которым присвоен «туристский» статус, будут в приоритетном порядке включены в государственные программы «Обод кишлок» и «Обод махалла».

Как пишет Repost.uz. в скором времени в рамках программы «Харакатлар стратегияси» до 2021 года в Узбекистане больше не будет закусочных быстрого питания на территории исторических мест страны. На территории исторических мест и объектов культурного наследия, включенных в список ЮНЕСКО принято решение запретить строительство и функционирование Fast Food, забегаловок общественного питания. Строительство и размещение зданий Fast Food будет осуществляться на расстоянии не менее 500 метров от объектов культурного наследия.