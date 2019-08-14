Компания МегаФон Таджикистан продолжает развивать сеть точек обслуживания клиентов. Два новых салона открылись в городе Бохтар на ул. Айни (возле Государственного университета города Бохтар) и на рынке Ходжи Шариф. Также вступили в строй три мобильных фирменных салона, которые будут обслуживать жителей отдаленных джамоатов Хатлона.

Мобильные салоны предназначены для поездок по населенным пунктам, где пока нет постоянных офисов обслуживания компании МегаФон Таджикистан. «Передвижки» имеют практически тот же функционал: здесь можно подключиться к сети оператора, выбрать выгодный тариф или интернет-пакет, получить консультации по услугам и мобильным гаджетам. Таким образом, у жителей джамоатов появилась возможность получить качественный сервис, не выезжая за пределы своего кишлака.

«Прежде для решения мобильных вопросов абонентам из районов зачастую приходилось ехать в тот населенный пункт, где есть салон их оператора. А сейчас наш фирменный салон сам приезжает к клиентам, им уже не нужно тратить деньги и время на дорогу. Благодаря тому, что мы запустили сразу три мобильных салона, качественное обслуживание будет доступно большему числу жителей региона», – отмечает Маджид Сайтасанов, директор регионального управления компании МегаФон Таджикистан по Хатлонской области.

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