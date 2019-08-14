Компания Tcell совместно с ЗАО «Первый Микрофинансовый Банк» представляют всем жителям республики Таджикистан совместные карты «Корти Осон». Кобрендинговую карту «Корти Осон» можно оформить и активировать в центрах обслуживания Tcell, которые расположены в самых удобных и популярных локациях Душанбе, РРП, Согдийской Области, Хатлонской Области, ГБАО!

Главное удобство и преимущество «Корти Осон» - легкая и удобная процедура получения денежных переводов. С «Корти Осон», получайте денежный перевод прямо на карту после отправки запроса в течение нескольких минут!

Прямые переводы на карту – это удобный и выгодный способ отправить деньги в Таджикистан через системы денежных переводов («Contact», «Юнистрим», «Золотая Корона», «Blizko» «Western Union» и другие). Чтобы отправить деньги на «Корти Осон», достаточно знать её номер и имя получателя. Деньги можно внести в рублях РФ, долларах США и ЕВРО. Средства будут зачислены на счет получателя в таджикских сомони по курсу Первого Микрофинансового Банка, который доступен клиентам на сайте банка.

Посещение банковских офисов и филиалов в прошлом! Для получения средств больше не нужно стоять в очереди или заполнять анкету – они зачисляются на карточный счёт мгновенно. Обналичить средства с карты можно в банкоматах Первого Микрофинансового Банка – в сомони или в долларах США, без какой-либо комиссии!

Держатели карты «Корти Осон» имеют уникальную возможность распоряжаться своими карточными счетами, прикрепив карту к своему электронному кошельку ТезСум! С помощью вашего личного кошелька ТезСум, в режиме реального времени 24/7, производите любые безналичные переводы со своей карты и оплачивайте более 150 услуг и сервисов: счета за коммунальные услуги, домашний интернет и телевидение, штрафы ДПС, банковские займы и многое другое.

Также, с помощью данной карты можно оплачивать товары и услуги безналичным расчетом во всех предприятиях торговли и сервиса, которые принимают Корти Милли, без комиссии и по всему Таджикистану.

___________________

Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED).

ЗАО «Первый Микрофинансовый Банк» предоставляет полный спектр банковских услуг через свою общенациональную сеть и своих банковских платежных агентов. Мажоритарным акционером является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED).

AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.