К 20 годам лишения свободы приговорен житель Деваштича за жестокое убийство своей супруги: он отрубил ей голову на глазах двоих несовершеннолетних детей.

Судебная коллегия по уголовным делам Согдийского областного суда завершила рассмотрение уголовного дела в отношении 35-летнего жителя джамоата Вахдат района Деваштич Гайрата Хидоятова, сообщили в Согдийском областном суде.

Суд признал виновным Хидоятова в совершении преступления, предусмотренного статьей 104 часть 2 пунк «Е» (Убийство, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса Таджикистана и приговорил его к 20 годам лишения свободы.

Источник отметил, что трагедия произошла 19 марта 2019 года. Осужденный, находясь в своем жилом доме, в ходе возникшего семейного скандала со своей 34-летней супругой Манзурой Ашуровой, три раза ударил ее по голове национальным кувшином.

"После того, как женщина упала, муж безжалостно, на глазах двоих несовершеннолетних детей, отрубил ей голову", - сообщили в суде.

Там отметили, что срок наказания Гайрат Хидоятов будет отбывать в колонии строгого режима.

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