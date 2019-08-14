АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 14 АВГУСТА
- Таджикские борцы примут участие в чемпионате мира среди юниоров по вольной, греко-римской и женской борьбе в Эстонии.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 14 АВГУСТА
1893 - Во Франции водителям стали выдавать права, для получения которых было необходимо сдать экзамен.
2010 - На 83 году жизни скончался сын основателя современной таджикской литературы Садриддина Айни, академик Камол Айни.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 14 АВГУСТА
1924 – Родился художник, Заслуженный деятель искусств Таджикистана Давид Ильябаев.
1951-1995 – Родился писатель, журналист Насруллои Асадулло.
Интерактивная карта погоды по Таджикистану на 14 августа от чешской компании Windy.com.
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