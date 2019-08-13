Жаркое лето 1966 года: на Комсомольском озере просто яблоку негде упасть

Строительство озера велось силами комсомольцев, молодежи и жителей города. В течение 30 дней жители города вручную выбрали 60 тыс. кубометров грунта для строительства дамбы высотой 5 метров. Всего на строительстве озера работало 3500 человек.

Ровно через месяц голубое озеро раскинулось в пойме реки Душанбинка. Поверхность озера заняла 21 гектар, длина составила почти километр, глубина 5 метров, ширина 250 – 350 метров.

На северном берегу озера был устроен песчаный пляж длиной 500 метров. В 1940 году на этом же берегу был разбит большой тенистый сад с античными вазами и освещением по всему периметру.

Для душанбинцев озеро сразу стало любимым местом отдыха и досуга. Восточный берег озера был одет в бетонный облицованный каменными плитами бордюр со сходами к воде.

В 1954 году был разработан проект благоустройства Комсомольского озера (архитектор Юрий Снеговской). Здесь было интересно всем – аттракционы, рассчитанные на детей разных возрастов, на молодежь и на взрослых.

Качели, колесо обзора, спортивные площадки, кафе-закусочные, чайханы, рестораны, малые архитектурные формы, лодочные станции, летний цирк, прогулочные катера - все это создавало неповторимый колорит и удивительную притягательность, как озера, так и конечно большого тенистого парка.

При озере работала библиотека, имелись залы для игры в бильярд, шашек и шахмат. На озере проводились различные спортивные состязания: гонки на лодках, массовые заплывы и т.п.

Также на территории парка проводились музыкальные и литературные вечера, карнавалы, здесь действовал летний кинотеатр и танцплощадка.

В 1979 году, ровно 40 лет назад, на западном берегу Комсомольского озера была построена двухэтажная из стекла и бетона гребная база Республиканской школы олимпийского резерва.

Сегодня на озере все изменилось, и даже поменялось его название: сейчас оно называется Молодежным.

Теперь озеро находится в окружении культурных бизнес-комплексов и коммерческих сооружений, но это уже совсем другая история.

А сегодня вас ждет небольшая подборка исторических фотографий Комсомольского озера Душанбе, сделанная во времена советской эпохи.

Молодежь, учащиеся вузов и техникумов, ремесленных училищ Душанбе на строительстве Комсомольского озера. 1 /13

Все материалы спецпроекта "Старый Душанбе" тут.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.