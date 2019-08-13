Милиционеры Худжанда задержали 22-летнего жителя Зафарабадского района по подозрению в шантаже откровенными фотографиями и вымогательстве денег.

Подозреваемый 18 июля этого года познакомился с 27-летним жителем Худжанда, с которым через два дня встретился в его доме. Пользуясь тем, что новый знакомый находился в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник снял с него одежду и сделал фото на мобильный телефон, сообщает пресс-центр МВД Таджикистана.

"Позже он потребовал у потерпевшего 3000 сомони ($320) за нераспространение снимков, угрожая, что в противном случае выставит их в соцсети "Одноклассники", - отмечается в сообщении.

МВД подчеркивает, что подозреваемый ранее уже был судим по статье 247 («Мошенничество») УК республики.

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