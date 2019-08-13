Бесспорно, главная достопримечательность Таджикистана – это горы. Именно ради них туристы преодолевают тысячи километров. Но первым пунктом в нашей стране, конечно, для них является столица.

Именно о Душанбе мы и решили рассказать и показать, что туристу надо непременно увидеть в нашем городе.

Итак, первое, что иностранцам нужно увидеть – это памятник основателю таджикского государства – Исмоилу Сомони в самом сердце таджикской столицы. Этот памятник не простой – он полностью сделан из цветного металла, его высота достигает 13 метров.

источник: Advantour.com

Корона и государственный герб в руках царя покрыты настоящим сусальным золотом, а барельеф, который находится у подножия памятника, — сделан из бронзы. Барельеф отражает в себе всю историю правления великого эмира Исмаила Сомони.

Сразу за памятником можно полюбоваться фонтанами – их тут множество, и вечерами они переливаются разными цветами и «поют».

источник: Advantour.com

Совсем рядом с памятником раскинулся живописный Парк имени Рудаки, в советском прошлом – Парк культуры и отдыха имени Ленина. В центре парка установлен памятник основоположнику таджикско-персидской поэзии Абуабдулло Рудаки.

источник: Advantour.com

С момента реконструкции парка, когда здесь были высажены диковинные растения и огромное количество сортов роз, он стал излюбленным местом отдыха самих душанбинцев. Уверены, что и иностранным гостям он придется по душе – после длительной пешей прогулки по городу здесь можно просто расслабиться под тенью деревьев.

Кстати, в этом парке есть вай-фай: его подарила душанбинцам и гостям столицы компания «МегаФон».

Отдохнули? Тогда отправляйтесь посмотреть на некогда самый высокий флагшток в мире: именно таким был установленный в августе 2011 года в Душанбе 165-метровый флагшток, сразу же вошедший в Книгу рекордов Гиннеса.

источник: Advantour.com

Правда, через два года он перестал быть таковым: эстафету переняла Саудовская Аравия – там государственный флаг развевается на флагштоке высотой 170 метров. Возле флагштока расположен "Касри миллат" ("Дворец нации") - резиденция президента Таджикистана.

Тут же, совсем рядом, в парке Государственного флага, можно увидеть еще один государственный символ: – стела Независимости высотой 45 метров. На постаменте возвышается герб Республики Таджикистан, диаметр которого 5 метров, и он покрыт сусальным золотом.

источник: Advantour.com

Тут же, в живописном парке, где величественно развивается таджикский флаг – полотнище его, кстати, 30 метров в ширину и 60 метров в длину, находится Национальный музей Таджикистана – архитектурный шедевр.

источник: Advantour.com

В музее 22 выставочных зала: увидеть здесь можно экспонаты от древнейших времен, когда зарождалось таджикское государство, до современной живописи.

Но самым известным и ценным экспонатом является «Будда в Нирване длиною почти в 13 метров. Это копия: оригинал статуи находится в столичном музее древностей Таджикистана. Туда вам тоже стоит заглянуть. Находится он в центре столицы, по адресу улица Академиков Раджабовых, 7.

Тот самый спящий Будда источник: Advantour.com

До следующей достопримечательности от Национального музея рукой подать – это вошедший в список 8 чудес стран ШОС Дворец «Кохи Навруз». Величественный дворец был построен в 2015 году по традициям национальной архитектуры.

источник: kohinavruz.com

Комплекс состоит из пяти этажей площадью в 40 тыс. квадратных метров и из залов с искусной лепкой и мозаикой таджикских мастеров. Летние павильоны и разноцветные фонтаны придают дворцу ещё большее великолепие.

Зал «Дидор» поражает узорами в стиле «кундаль», а зал «Аржанг» построен из 29 видов полудрагоценных камней Таджикистана. На стенах отражены картины из иллюстраций Камолиддина Бехзода.

Зал «Гулистон» с его чарующей гравировкой свидетельствует о высоком мастерстве таджикских резчиков. В этом зале более 6 тыс. квадратных метров украшений и выполнены они из дерева. В зале имеется 16 колонн. Огромная хрустальная люстра весит 3 тонны.

Зал «Зарандуд» является самым высоким во дворце. Его громадная люстра весит 6 тонн 700 килограммов и состоит из 1 тыс. 600 лампочек. На стенах можно увидеть золотую корону с семью звёздами. Стены зала украшены резьбой на зеркалах и стекле.

источник: kohinavruz.com

Дворец «Кохи Навруз» ныне является местом проведения мероприятий республиканского, регионального и мирового уровня. Но для гостей столицы Таджикистана гиды комплекса проводят экскурсии по залам дворца по предварительным заявкам. Стоимость экскурсии с человека – 25 сомони.

источник: artparquet.ru

Неподалеку от «Кохи Навруза» расположен еще один архитектурный шедевр – построенный в 2009 году по проекту Фонда Ага-Хана Исмаилитский центр. В Душанбе он - шестой по счёту в мире.

источник: tj.gumilev-center.ru

Идея искусной кирпичной кладки здания центра была позаимствована у создателей мавзолея Исмоила Сомони в Бухаре – одного из самых значимых архитектурных памятников региона.

Внутри центр состоит из 4 секторов: образовательного с библиотекой, социального, молодёжного и административного. Все они соединены большими холлами с выходами во двор.

В амфитеатре, расположенном на территории центра, периодически проходят концерты и театральные постановки. А под каждым из пяти минаретов есть красивые аллеи и бассейны.

Есть тут и джамоатхона, куда ежедневно приходят молиться исмаилиты.

Кстати, вскоре иностранные гости смогут посетить и самую большую соборную мечеть в Центральной Азии – ее строительство в Душанбе уже подходит к концу.

Проект мечети - ее сдадут к 9 сентября

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заложил первый камень в её основание ещё в октябре 2009 года. Мечеть будет иметь 4 минарета высотой 75 метров, главный купол, высота которого составит 47 метров, и 20 малых куполов.

Любителям же природы, в первую очередь, советуем посетить сад «Боги Ирам» (бывший ботсад Душанбе).

Asia-Plus

Здесь высажено более 4500 видов самых разных растений и деревьев из разных уголков Земли. Причём некоторые из них уже находятся на грани исчезновения и занесены в Красную книгу.

Настоящим достоянием является построенный в саду «городок ремёсел», исполненный в традиционном национальном стиле. В нём можно найти постройки, тандыры для выпечки лепёшек, образцы домашней утвари таджиков и прочие предметы таджикского колорита.

источник: silkadv.com

Ну и какая поездка в Таджикистан без восточного базара: в Душанбе просто нельзя не заглянуть на рынок «Мехргон», построенный в 2014 году.

источник: today.tj

Первый этаж этого величественного здания, которое напоминает своей архитектурой музей, продаются овощи, фрукты, приправы, сухофрукты. Здесь можно утолить жажду, попробовав свежевыжатый сок из местного граната.

источник: aa.com.tr

Кроме продуктов питания здесь есть и различные сувениры. Второй этаж устроен специально для шопинга и фуд-кортов.

Ну и «на Востоке что за жизнь без чайханы»? А в Таджикистане – без чайханы «Рохат».

источник: molbulak.ru

Это уже, можно сказать, визитная карточка города. Даже ведущие популярного шоу «Еда, я люблю тебя» успели отведать здесь национальный лагман и отметили, что «в Душанбе очень вкусная и до неприличия дешевая кухня». Кстати, здесь подают не только таджикскую еду, но и узбекский плов и русские щи.

Плюс ко всему, трапезничать можно не только внутри под расписным потолком, но и на большой террасе на втором этаже: вид с нее на город просто великолепен.

источник: toptj.com

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