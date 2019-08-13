Бесспорно, главная достопримечательность Таджикистана – это горы. Именно ради них туристы преодолевают тысячи километров. Но первым пунктом в нашей стране, конечно, для них является столица.
Именно о Душанбе мы и решили рассказать и показать, что туристу надо непременно увидеть в нашем городе.
Итак, первое, что иностранцам нужно увидеть – это памятник основателю таджикского государства – Исмоилу Сомони в самом сердце таджикской столицы. Этот памятник не простой – он полностью сделан из цветного металла, его высота достигает 13 метров.
Корона и государственный герб в руках царя покрыты настоящим сусальным золотом, а барельеф, который находится у подножия памятника, — сделан из бронзы. Барельеф отражает в себе всю историю правления великого эмира Исмаила Сомони.
Сразу за памятником можно полюбоваться фонтанами – их тут множество, и вечерами они переливаются разными цветами и «поют».
Совсем рядом с памятником раскинулся живописный Парк имени Рудаки, в советском прошлом – Парк культуры и отдыха имени Ленина. В центре парка установлен памятник основоположнику таджикско-персидской поэзии Абуабдулло Рудаки.
С момента реконструкции парка, когда здесь были высажены диковинные растения и огромное количество сортов роз, он стал излюбленным местом отдыха самих душанбинцев. Уверены, что и иностранным гостям он придется по душе – после длительной пешей прогулки по городу здесь можно просто расслабиться под тенью деревьев.
Кстати, в этом парке есть вай-фай: его подарила душанбинцам и гостям столицы компания «МегаФон».
Отдохнули? Тогда отправляйтесь посмотреть на некогда самый высокий флагшток в мире: именно таким был установленный в августе 2011 года в Душанбе 165-метровый флагшток, сразу же вошедший в Книгу рекордов Гиннеса.
Правда, через два года он перестал быть таковым: эстафету переняла Саудовская Аравия – там государственный флаг развевается на флагштоке высотой 170 метров. Возле флагштока расположен "Касри миллат" ("Дворец нации") - резиденция президента Таджикистана.
Тут же, совсем рядом, в парке Государственного флага, можно увидеть еще один государственный символ: – стела Независимости высотой 45 метров. На постаменте возвышается герб Республики Таджикистан, диаметр которого 5 метров, и он покрыт сусальным золотом.
Тут же, в живописном парке, где величественно развивается таджикский флаг – полотнище его, кстати, 30 метров в ширину и 60 метров в длину, находится Национальный музей Таджикистана – архитектурный шедевр.
В музее 22 выставочных зала: увидеть здесь можно экспонаты от древнейших времен, когда зарождалось таджикское государство, до современной живописи.
Но самым известным и ценным экспонатом является «Будда в Нирване длиною почти в 13 метров. Это копия: оригинал статуи находится в столичном музее древностей Таджикистана. Туда вам тоже стоит заглянуть. Находится он в центре столицы, по адресу улица Академиков Раджабовых, 7.
До следующей достопримечательности от Национального музея рукой подать – это вошедший в список 8 чудес стран ШОС Дворец «Кохи Навруз». Величественный дворец был построен в 2015 году по традициям национальной архитектуры.
Комплекс состоит из пяти этажей площадью в 40 тыс. квадратных метров и из залов с искусной лепкой и мозаикой таджикских мастеров. Летние павильоны и разноцветные фонтаны придают дворцу ещё большее великолепие.
Зал «Дидор» поражает узорами в стиле «кундаль», а зал «Аржанг» построен из 29 видов полудрагоценных камней Таджикистана. На стенах отражены картины из иллюстраций Камолиддина Бехзода.
Зал «Гулистон» с его чарующей гравировкой свидетельствует о высоком мастерстве таджикских резчиков. В этом зале более 6 тыс. квадратных метров украшений и выполнены они из дерева. В зале имеется 16 колонн. Огромная хрустальная люстра весит 3 тонны.
Зал «Зарандуд» является самым высоким во дворце. Его громадная люстра весит 6 тонн 700 килограммов и состоит из 1 тыс. 600 лампочек. На стенах можно увидеть золотую корону с семью звёздами. Стены зала украшены резьбой на зеркалах и стекле.
Дворец «Кохи Навруз» ныне является местом проведения мероприятий республиканского, регионального и мирового уровня. Но для гостей столицы Таджикистана гиды комплекса проводят экскурсии по залам дворца по предварительным заявкам. Стоимость экскурсии с человека – 25 сомони.
Неподалеку от «Кохи Навруза» расположен еще один архитектурный шедевр – построенный в 2009 году по проекту Фонда Ага-Хана Исмаилитский центр. В Душанбе он - шестой по счёту в мире.
Идея искусной кирпичной кладки здания центра была позаимствована у создателей мавзолея Исмоила Сомони в Бухаре – одного из самых значимых архитектурных памятников региона.
Внутри центр состоит из 4 секторов: образовательного с библиотекой, социального, молодёжного и административного. Все они соединены большими холлами с выходами во двор.
В амфитеатре, расположенном на территории центра, периодически проходят концерты и театральные постановки. А под каждым из пяти минаретов есть красивые аллеи и бассейны.
Есть тут и джамоатхона, куда ежедневно приходят молиться исмаилиты.
Кстати, вскоре иностранные гости смогут посетить и самую большую соборную мечеть в Центральной Азии – ее строительство в Душанбе уже подходит к концу.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заложил первый камень в её основание ещё в октябре 2009 года. Мечеть будет иметь 4 минарета высотой 75 метров, главный купол, высота которого составит 47 метров, и 20 малых куполов.
Любителям же природы, в первую очередь, советуем посетить сад «Боги Ирам» (бывший ботсад Душанбе).
Здесь высажено более 4500 видов самых разных растений и деревьев из разных уголков Земли. Причём некоторые из них уже находятся на грани исчезновения и занесены в Красную книгу.
Настоящим достоянием является построенный в саду «городок ремёсел», исполненный в традиционном национальном стиле. В нём можно найти постройки, тандыры для выпечки лепёшек, образцы домашней утвари таджиков и прочие предметы таджикского колорита.
Ну и какая поездка в Таджикистан без восточного базара: в Душанбе просто нельзя не заглянуть на рынок «Мехргон», построенный в 2014 году.
Первый этаж этого величественного здания, которое напоминает своей архитектурой музей, продаются овощи, фрукты, приправы, сухофрукты. Здесь можно утолить жажду, попробовав свежевыжатый сок из местного граната.
Кроме продуктов питания здесь есть и различные сувениры. Второй этаж устроен специально для шопинга и фуд-кортов.
Ну и «на Востоке что за жизнь без чайханы»? А в Таджикистане – без чайханы «Рохат».
Это уже, можно сказать, визитная карточка города. Даже ведущие популярного шоу «Еда, я люблю тебя» успели отведать здесь национальный лагман и отметили, что «в Душанбе очень вкусная и до неприличия дешевая кухня». Кстати, здесь подают не только таджикскую еду, но и узбекский плов и русские щи.
Плюс ко всему, трапезничать можно не только внутри под расписным потолком, но и на большой террасе на втором этаже: вид с нее на город просто великолепен.
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Кулли ахбор
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раиса2
как то пафосно и пусто - по честному нечего увидеть в душанбе больше чем на пол дня ! вот вам и вся правда! везде милиция с характерным голодным взглядом - жаждет наживы от туристов, везде дети беспризорные (хотя имеют родителей), толпа молодых с голодными глазами и тупыми подкатами, которые пугают женщин до смерти (они то не видели нашу реальность еще!)
были нормальные базары со своим колоритом - оба снесли! Рохат превратили в столовую общепита, деревья вырубили везде, движение хуже чем в индии, общественный транспорт не работает,