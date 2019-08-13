Букмекерская компания 1xBet станет официальным глобальным беттинг-партнером футбольного клуба «Ливерпуль».
4-летнее соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года. Договор позволит болельщикам «Ливерпуля» воспользоваться эксклюзивными предложениями от 1xBet и принять участие в различных активностях от букмекера.
1xBet использует партнерство с действующим победителем Лиги чемпионов для повышения узнаваемости бренда на ключевых глобальных рынках с помощью брендинга на стадионе «Энфилд», а также присутствия на диджитал-площадках «Ливерпуля». Компания с помощью игроков первой команды «Ливерпуля» и легенд клуба даст болельщикам еще больше способов взаимодействия с клубом и дальнейшего вовлечения фанатов команды в мир футбола.
1xBet — одна из наиболее динамично растущих компаний в беттинг-индустрии, предлагающая клиентам наибольшее количество вариантов ставок до и во время спортивных событий, а также дающая возможность проявить себя в онлайн-играх.
«Мы рады приветствовать 1xBet в качестве нового партнера. Я уверен, что их игры и специальные предложения понравятся нашим болельщикам по всему миру. Мы с нетерпением ждем начала сезона 2019/20, в котором с нами будет 1xBet», — заявил Билли Хоган, управляющий и коммерческий директор «Ливерпуля».
Ливерпуль — один из самых знаковых футбольных клубов в мире с богатой историей и огромной всемирной фан-базой. Мы невероятно рады сотрудничеству с клубом, которое поможет нашей цели — приблизить болельщиков к спортивным событиям с помощью наших инновационных продуктов и захватывающих вариантов ставок.
Мы гордимся нашими отношениями с футбольным клубом «Ливерпуль» и стремимся тесно сотрудничать с болельщиками по всему миру, чтобы предоставить им захватывающие возможности для развлечений и уникальные предложения в предстоящем сезоне», — заявил представитель 1xBet Алекс Саммерс.
Основанная в 2007 году, БК 1xBet быстро расширяет свое присутствие в различных регионах мира, таких как Европа, Азия, Африка и Латинская Америка, и уже заключила ряд соглашений о партнерстве с самыми престижными футбольными лигами и клубами.
«Ливерпуль»
«Ливерпуль», основанный в 1892 году, является одним из самых известных в истории футбольных клубов мира. Он завоевал 18 титулов чемпиона Англии, семь Кубков Англии, восемь Кубков английской лиги, шесть титулов победителя Кубка и Лиги чемпионов, три Кубка УЕФА, три Суперкубка Европы и 15 раз побеждал в Суперкубке Англии.
Являясь социально ответственным клубом, «Ливерпуль» гордится своей репутацией и играет активную общественную роль благодаря официальной благотворительной организации Liverpool FC Foundation, цель которой - дать возможность изменить свою жизнь детям и молодежи в Мерсисайде и за его пределами, а также программе Red Neighbours, которая направлена на улучшение условий жизни и создание интересных активностей для тех, кто живет в районе Энфилд.
Футбольный клуб «Ливерпуль» — глобальный бренд, работающий с ведущими коммерческими партнерами по всему миру, предоставляя им беспрецедентные коммерческие возможности.
1xBet
Основанная в 2007 году, компания 1xBet — один из наиболее интенсивно развивающихся беттинг-брендов в мире, победитель премии SBC-2018 в категории «Восходящая звезда в области инноваций спортивного беттинга». В линии компании более 1000 событий ежедневно, 1xBet сотрудничает с 250 платежными системами, а клиентская поддержка осуществляется более чем на 30 языках.
1xBet развивается настолько быстро благодаря успешным решениям White Label и уникальным продуктам для ставок. Компания является партнером лучших клубов и турниров, которые разделяют принципы ее работы.
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