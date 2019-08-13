Количество богатых семей в мире невелико, но они сосредоточили в своих кланах такое количество средств, что хватит на бюджет не одной страны. И богатство этих людей продолжает расти.
Состояние 25 самых богатых семей мира выросло на 24% за год и приближается к 1,4 триллиона долларов. Об этом свидетельствует рейтинг, опубликованный в субботу, 10 августа, агентством Bloomberg, пишет Лента.ру.
Первое место в списке, как и в прошлом году, заняла семья Уолтон, которая контролирует сеть магазинов Walmart. Состояние семьи агентство оценило в 190,5 миллиарда долларов. Как подсчитали эксперты Bloomberg, за минувший год состояние семьи Уолтон увеличивалось на 70 тысяч долларов в минуту, на 4 миллиона долларов в час и на 100 миллионов долларов в сутки. В общей сложности за 12 месяцев состояние семьи Уолтон выросло на 39 миллиардов долларов.
Вторую строчку в рейтинге заняли наследники Фрэнка Марса, основавшего в начале XX века кондитерскую компанию Mars. До сих пор Mars Inc. полностью принадлежит семье. Их состояние за год выросло на 37 миллиардов долларов, достигнув 126,5 миллиарда долларов.
Третью позицию в этом году заняли Чарльз и Дэвид Кохи, сыновья Фреда Коха, который в 1940 году основал компанию, превратившуюся в американскую корпорацию Koch Industries. Состояние Кохов, по подсчетам Bloomberg, увеличилось за год на 25 миллиардов долларов и теперь составляет 125 миллиардов долларов. В прошлом году они занимали вторую строчку.
На четвертом месте оказалась королевская семья Саудовской Аравии с состоянием в 100 миллиардов долларов, которая впервые попала в данный рейтинг. При этом агентство отмечает, что состояние всей семьи, которая, предположительно, насчитывает 15 тысяч членов, вероятнее всего, намного больше.
Пятую строчку занимают братья Ален и Жерар Вертеймеры − внуки основателя Дома моды Chanel Пьера Вертхаймера. Они владеют парфюмерным домом Chanel и состоянием в 57,6 миллиарда долларов.
Далее следуют французы Дюма, владеющие знаменитым домом моды Hermes (шестое место, 53,1 миллиарда долларов) и три бельгийские семьи − Ван Дамм, Спулберх и Де Мевиус (седьмое место, пивоваренная корпорация Anheuser-Busch INBEV). Их состояние агентство оценивает в 52,9 миллиарда долларов.
Замыкают первую десятку семья Берингеров фон Баумбахов (восьмое место, Германия, фармацевтический концерн Boehringer Ingelheim, 51,9 миллиарда долларов), Амбани (девятое место, Индия, промышленная группа Reliance Industries, 50,4 миллиарда долларов) и семья Каргиллов-Макмилланов (десятое место, США, корпорация по торговле продовольствием Cargill, 42,9 миллиарда долларов).
Остальные 15 позиций в списке занимают семьи из Канады, Германии, Франции, Великобритании, Швейцарии, Индонезии, Гонконга, Таиланда и Италии.
В рейтинге 25 богатейших в мире династий нет россиян.
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