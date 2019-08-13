Принятые парламентом Таджикистана в конце июля поправки в Кодекс об административных правонарушениях вступили в силу с начала августа, после их официальной публикации.

Впредь за занятие проституцией размер штрафа составит от 1100 до 1650 сомони. Ранее за такое правонарушение штрафовали на сумму от 550 до 1100 сомони.

За занятие проституцией, совершенное повторно в течение одного года после применения административного взыскания, размер штрафа составит 1650 до 2650 сомони.

Ранее за такое деяние размер штрафа составлял от 1100 до 2200 сомони.

В Таджикистане не наказываются те, кто пользуется услугами проституток. Однако за содержание притонов грозит значительный штраф - от 8 до 10 тысяч сомони, но не тюремный срок.

Напомним, совсем недавно общество всколыхнуло видео, снятое таджикскими блогерами «Рейд проституток на трассе», которое было размещено на YouTube.

Данный видеоролик вызвал большой резонанс среди пользователей интернета.

Женщины, которые были запечатлены на этом видео, обратились в УМВД по городу Душанбе за защитой своих законных прав: блогеров задержали, в отношении них возбудили дело по статье «Незаконное собирание и распространение информации о частной жизни» (ст. 144 УК РТ).

"Авторы этого видео нарушили этические нормы, раскрыли личности девушек и унизили их честь и достоинство. В результате женщины обратились в правоохранительные органы с просьбой принять законные меры в отношении блогеров", - сообщала пресс-служба УМВД.

Пресс-служба отмечала, что "блогеры распространили видео с целью зарабатывания денег, но раскрыли частную и семейную тайну женщин".

"Кроме того, это видео имеет характер пропаганды проституции, - отмечалось в сообщении УМВД по городу Душанбе. - Ещё на видео есть кадры с грубыми высказываниями, ругательствами и оскорблениями, а это наносит отрицательное влияние на разум зрителей".

Правоохранители отмечали, что в сотрудничестве с другими правоохранительными органами, постоянно проводит рейды для предотвращения проституции, но, "в соответствии с действующими законами, фотографии и видео не опубликуются".

На видео, котороебыло было опубликовано на Yotube и сразу удалено, блогеры на машине катались по улицам Душанбе, сажали женщин с лёгким поведением и пытались с ним договориться по цене.

В ходе беседы блогеры обсуждали с проститутками виды и места обслуживания.

Также блогеры интересовались их жизнью, размером заработка и причинами, побудившими женщин заниматься проституцией. На видео лица женщин были скрыты смайликами.

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