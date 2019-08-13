В Туркменистане 12 августа начался Каспийский экономический форум. На нем впервые за последние несколько недель появился президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, развеяв слухи о своем плохом здоровье, которые СМИ и соцсети региона обсуждали последний месяц, сообщает "Настоящее время".

ТАСС

В форуме участвуют Россия, Азербайджан, Казахстан и Иран. Представители Москвы и Тегерана обсуждают сотрудничество в условиях американских санкций.

Но пока что самая громкая сделка – это то, что президент Туркменистана решил купить всю линейку российских лимузинов "Аурус". На разработку этих машин из бюджета России за последние семь лет потратили около 200 миллионов долларов.

Впервые Аурус использовали на инаугурации Владимира Путина в прошлом году, после чего машины было решено продавать примерно за 280 тысяч долларов.

currenttime.tv

На форуме Гурбангулы Бердымухамедову показали единственный экземпляр лимузина в белом кузове, туркменский лидер заявил, что ему понравился цвет. Также он сказал, что у машины "правильная" цена.

До сих пор "Аурусом" пользовались, в основном, российские чиновники: именно на нем принимал парад министр обороны РФ Сергей Шойгу.

currenttime.tv

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