В конце минувшей недели из административного центра Сурхандарьинской области Узбекистана – города Термез по маршруту Душанбе, Вахдат, Куляб, Калаи-Хумб, Хорог, Кульма (Таджикистан) – город Кашгар (Китай) отправились шесть грузовых фургонов, которые доставят в КНР узбекские товары.

В караване автомашин - по два грузовых фургона из Узбекистана, Таджикистана и Китая, сообщает пресс-служба главы Сурхандарьинской области Узбекистана.

В общей сложности караван автомашин преодолеют 1 тыс. 422 километра.

Если эксперимент завершится удачно данное направление для доставки узбекских товаров в Китай станет регулярным, отмечается в сообщении.

Автопробег Узбекистан-Таджикистан-Китай был организован в рамках указа президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 6 апреля «О кардинальном совершенствовании системы грузовых и пассажирских перевозок».

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