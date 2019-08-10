Сотворение праздничного намаза, выполнение ритуалов хаджа и жертвоприношение являются исламскими предписаниями в день праздника, сообщил президент Таджикистана в своем поздравительном послании народу страны по случаю Иди Курбон.

В своем послании президент также напомнил, что "соблюдение правил хаджа и жертвоприношение приличествует только тем, кто имеет благоприятные условия жизни и широкие материальные и финансовые возможности", сообщает пресс-служба главы государства.

"Для лиц, не имеющих подобных условий и возможностей, испытывающих материальные затруднения в жизни, жертвоприношение и подавание милостыни — неправедное дело.Своими достойными поступками и высоким нравственным поведением они могут рассчитывать на Божью благодать", - сказал он.

"А те, кто имеют широкие материальные возможности, должны часть мяса жертвенного животного и другие милостыни давать таким лицам, то есть нуждающимся и малообеспеченным семьям", - напомнил президент.

Он напомнил таджикистанцам, что вопрос о том, кому нужно давать и между кем распределять мясо жертвенного животного, изложен в 36-м аяте суры Хаджа Священного Корана.

"В этом аяте сказано по поводу мяса жертвенного животного: «Ешьте и накормите им бедного и голодного дервиша». Другими словами, мясо принесенного в жертву животного должно быть использовано для нужд семьи, а другая часть — для оказания помощи нуждающимся", - отметил президент.

Затронул президент и вопрос, касающийся праздничных дастарханов

"Некоторые люди в нашем обществе при накрытии праздничного дастархана все еще допускают расточительство, тем самым наносят урон своему семейному бюджету.

В результате придаются забвению нравственные, этические и воспитательные аспекты этого светлого праздника, в том числе скромность и воздержание как возвышенные человеческие качества, и все сводится к чрезмерным угощениям, то есть потребительским ценностям".

И тут же привел пример по поводу недопущения расточительства и мотовства при накрывании дастархана: "Имам Абуханифа, будучи гостем в доме одного из сподвижников Пророка – Джобира ибн Абдулло, напомнил о хадисе, в котором говорится:

"И Божий посланник запретил нам таклуфу, то есть пренебрежение расточительством и расходами превышающие наши возможности!".

"Поэтому расточительство, показуха при накрывании дастарханов и встрече гостей, стремление показать себя лучше и выше, чем другие, есть неуважение к традициям и обычаям древней таджикской нации!", - подчекрнул президент.

"Устои священной религии ислам таковы, что они никоим образом не приемлют, чтобы мусульманин своими руками подрывал уровень благополучия своего семейства", - заявил глава государства.

Касаясь выполнения ритуалов хаджа, Эмомаи Рахмон напомнил, что они рекомендуется каждому мусульманину при условии, если ему это позволяют здоровье, силы и материальные возможности для совершения такого путешествия, а также при условии, что до его возвращения близкие не будут испытывать трудности и лишения.

"Поздравляю всех вас, дорогие соотечественники, по случаю наступления праздника Иди Курбон, желаю вам здоровья, счастливой жизни, благополучия и изобилия в ваших домах", - поздравил президент.