Президент Таджикистана сегодня произвел кадровые изменения в ряде министерств, ведомств и структурах охраны правопорядка.
Так, указами президента Самадзода Зикрихудо в связи с переходом на другую работу освобожден от должности председателя Ишкашимского района Горно-Бадахшанской автономной области, а на его место назначен Мирзозода Мусо Одинамухамад, сообщает пресс-служба президента.
Своим указом президент назначил Пиракзода Хикматулло первым заместителем командующего Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности – начальником Главного Штаба Погранвойскю
Кроме того, как отмечает пресс-служба, "опытные кадры, выпускники двух и более высших учебных военных заведений в стране и за рубежом" назначены на должности начальников Управления Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности в ГБАО и Согдийской области и начальника Управления тыла Пограничных войск ГКНБ.
Постановлением правительства Шоиста Саидмуродзода назначена заместителем Министра транспорта, а Толиб Гайбуллозода - его первым заместителем.
Махмадкарим Сохибзода стал заместителем директора Государственного учреждения «Таджикфильм».
Распоряжениями президента Шараф Файзуллозода назначен заместителем Секретаря Совета безопасности, а Бахтиёр Зухурзода и Джамшед Рахмонзода — советниками Совета безопасности Таджикистана.
Эмомали Рахмон уже провел встречу с новыми кадрами, назначенными на ответственные должности в государственных и силовых структурах, сообщает его пресс-служба.
«Правительство и впредь будет уделять особое внимание воспитанию молодых способных кадров, в особенности оказывать поддержку женщинам на ответственных государственных должностях», — подчеркнул Эмомали Рахмон, и заявил, что для успешной карьеры, формирования профессионального опыта, демонстрации убедительных результатов от каждого кадра требуют не ограничиваться накопленными знаниями и опытом, а постоянно учиться, на первый план ставить работу с современными технологиями и техникой, осваивать иностранные языки. С тем чтобы они могли давать объективную оценку событиям в современном мире и могли самостоятельно принимать решения.
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