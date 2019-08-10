В первую очередь в ситуации, сложившейся в Кой-Таше, виноват сам Алмазбек Атамбаев, считает экс-президент Кыргызстана Роза Отунбаева, сообщает АКИpress.



«Я бы не сказала, что это разборки между двумя президентами. Конечно, есть история восхождения Жээнбекова на пост президента в свое время с помощью Атамбаева. Но это легитимно избранный президент, которого мы сегодня поддерживаем, с которым страна сегодня живет и работает», - сказала она 9 августа в эфире передачи «Настоящее время».

По мнению Отунбаевой, вопросы, которые предъявляются Атамбаеву, обоснованы. «Почему до сих пор спекулируют, что в Кой-Таше вообще нельзя было спецназу заходить и так далее? Три раза он получил повестку по делу Батукаева. Это нашумевшее дело, это очень такое… в общем-то в уме не укладывающееся дело, чтобы «вора в законе» отпустили и он по красной дорожке прошел в частный самолет и улетел от нас», - сказала она.



По словам Отунбаевой, Атамбаев не подчиняется закону. «Если ты прав, если ты считаешь, что это все наветы — иди, доказывай в суде», - сказала Роза Отунбаева.

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