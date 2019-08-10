Правоверные 11 августа отметят самый большой мусульманский праздник. Арабы называют его Ид-аль-Адха, таджики - Иди Курбон, кыргызы - Курман айт, казахи - Курбан-айт, узбеки - Курбан хаит, а туркмены - Курбан байрамы. Но сути праздника это не меняет. Его отмечают после завершения хаджа - ежегодного паломничества к святыням ислама в Мекку и Медину. А главным обрядом дня является заклание жертвенного животного.

Во всех странах отмечать праздник начинают с раннего утра. С рассветом мусульмане идут к утренней молитве, совершив ритуальное омовение - гусул.

Решили рассказать вам, как к празднику жертвоприношения готовятся в странах центрального региона.

Таджикистан

В Таджикистане праздник жертвоприношения Ид аль-Адха называют Иди Курбон и справляют так же, как и большинство мусульман во всем мире: главное действо этого дня - жертвоприношение.

Забивать скот в столице страны - Душанбе можно по разрешению мэра только в специально отведенных местах.

В зависимости от веса один баран стоит примерно от $100 до $200, коза - до $100, молодого теленка можно купить примерно за $300.

С 2007 по 2017 годы в столице забой скота был строго запрещен даже в день празднования Иди Курбон. С 2017 года новый мэр Душанбе Рустам Эмомали разрешил жертвоприношение в городе в специально отведенных местах. Список этих мест тут.

11 августа праздничный намаз начнется во всех соборных мечетях Таджикистана в 6:30.

Asia-Plus

Иди Курбон в этом году выпадает на воскресенье, и поэтому жители страны будут отдыхать и в понедельник, 12 августа.

Таджикистанцам запрещено накрывать пышные дастарханы - за это их ждет штраф: 5 тысяч сомони (около $500). Комитет по делам религии, упорядочению национальных традиций, торжеств и обрядов предупредил таджикистанцев, что в день праздника сотрудники комитета проведут рейды в некоторых районах страны.

Друзья и родственники в этот день ходят друг к дуру в гости. Дети тоже ходят с утра по домам и поздравляют людей с праздником со словами «Иди нав муборак», а взамен получают сладости. Кстати, глава Центра исламоведения Таджикистана выступает против этой традиции и называет «идгардак» «попрошайничеством».

Кыргызстан

В Кыргызстане Курман айт стал официально праздноваться с 1992 года. С тех пор все больше людей отмечают его по всей республике: здеь он отмечается один день, как и в Таджикистане.

Главные события разворачиваются на так называемой "старой площади" - одной из главных площадей Бишкека: там на намаз собираются обычно до 100 тысяч верующих.

источник: Кактус-медиа

И если для мусульман это святые дни, то для торговцев скотом этот праздник становится временем коммерческого успеха. Со всех джайлоо (высокогорных пастбищ) гонят скот на самые крупные рынки страны, которые находятся в Бишкеке и Токмаке.

Особым спросом пользуются черные овцы из Нарынской и Иссык-Кульской областей. Их продают за 5-10 тысяч сомов ($80-130). Можно найти животное и подешевле, но мяса в нем будет совсем немного.

В Бишкеке коров и лошадей практически не продают. Вообще с покупкой лошадей на мясо к празднику могут возникнуть трудности - товар специфический, и его необходимо приобрести заранее.

Казахстан

В Казахстане Курбан-айт также отмечают только один день. Перед праздником обычно казахские мусульмане постятся в течение 10 дней.

Праздник, как и во всей Центральной Азии, в Казахстане начинается с айт-намаз. После этого мусульмане выходят на улицы и гуляют, прославляя Аллаха.

О приближении Курбан-айта можно судить по тем приготовлениям, которые проходят накануне в мечетях и на базарах.

Стоимость овцы достигает 120 тыс. тенге ($300), стоимость коровы достигает до 300 тыс. тенге ($500).

Кроме того, дополнительно определены места для жертвоприношений. Всего по Казахстану таких мест 318.

Узбекистан

В Узбекистане Курбан Хаит отмечают обычно в течение трех дней. Независимо от календарных выходных.

По завершении утренней молитвы верующие идут на кладбища, вспоминать ушедших и уже после начинается обряд жертвоприношения.

В Узбекистане Курбан Хаит больше всего касается молодоженов: гости приходят в дом молодой невесты и оценивают ее мастерство по богатству накрытого ею стола. Домочадцы обязательно обмениваются подарками и подают милостыню нуждающимся.

источник: Darakchi uz

Из праздничных блюд в этот день на столе плов, традиционные пирожки, вкуснейший шашлык, сытный лагман, знаменитые манты, а также бешбармак (тщательно измельченное отварное мясо с домашней лапшой) и чучвара (узбекский аналог пельменей).

Туркменистан

Туркменистан в праздник Курбан байрамы указом президента отмечается три дня. Причем указ Гурбангулы Бердимухаммедов издают каждый год отдельно «в целях бережного сохранения национальных традиций и обычаев». В этом году пока такого указа не вышло.

В честь празднования Курбан байрамы ежегодно подготавливают насыщенную культурную программу. Повсюду – в парках, центрах культуры и отдыха столицы и велаятов – проходят праздничные мероприятия и концерты.

источник: utro.news

В этот день повсеместно в населенных пунктах устанавливаются высокие качели, как «символ очищения».

Они готовят угощения для гостей, люди стараются приглашать гостей и навещать близких, родных. Все поздравляют друг друга с праздником - «Gurbanlygyňyz kabul bolsun!».

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