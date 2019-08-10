В Таджикистане за первое полугодие 2019 года построено жилых домов общей площадью в 27,5 тысяч квадратных метров. Поразительный результат со знаком минус, который вернул наш город в 1958 год 20 века.

В тот год в Душанбе было построено и введено в действие 85 000 тысяч квадратных метров жилья при том, что население Сталинабада (Душанбе) составляло всего 227 000 тысяч человек.

Строительство нового жилого массива в поселке Советском, Душанбе 60-е годы

Стоит напомнить, что в 80-е годы среднегодовой ввод жилья в Душанбе составлял 415 тысяч квадратных метров в год.

60-е годы прошлого века строительство домов на новой улице Жданова (Борбад) в Душанбе

И такой очевидный для многих историков-краеведов факт: огромный новый город на правом берегу Душанбинки был фактически возведен за 20 лет - с 1960 по 1980 год. Тысячи новых домов были построены за эти годы.

Строительство 46 микрорайона, Душанбе 70-е годы

Сегодня в столице строительство жилых домов на новых площадях большими массивами (микрорайонами, как был в Советском Душанбе) не практикуется.

60-е годы прошлого века строительство домов на новой улице Жданова (Борбад) в Душанбе

Фактически, у нас осуществляется только реконструкция старых кварталов путем частичного сноса двух-трехэтажных домов исторического центра, выделяющихся национальной колоритностью и создающих только им присущее своеобразие городских улиц и площадей старого города.

Строительство 64 микрорайона, Душанбе 70-е годы

В столице в основном строятся элитные многоэтажные дома с большими роскошными квартирами, энергозатратные, с дорогими коммунальными платежами.

Панорама строительства 64 микрорайона столицы

В нашем недавнем советском прошлом жилье горожанам раздавали бесплатно. То есть даром. Государство заботилось о человеке. Работали все крупные городские предприятия, многие из которых сами строили для своих работников социальное жилье, с целью привлечь для работы как можно больше горожан.

Строительство 63 микрорайона, Душанбе 70-е-80-е годы

Яркий пример такого подхода – хрущевские и брежневские «четырехэтажки» и «пятиэтажки», девятиэтажки, заполонившие спальные районы Душанбе, на правом берегу реки Душанбинки.

Строительство 12 микрорайона, Душанбе 80-е годы

Да, сегодня многие из них смотрятся не так эстетично, но породившая их идея быстро обеспечить бесплатным и качественным жильем душанбинцев, как показало время, была верной.

Строительство 12 микрорайона, Душанбе 70-е-80-е годы

И еще, сегодня Душанбе сам должен найти рецепты своего городского строительства, а не слепо копировать другие города мира. Настало время субсидирования строительства качественного и доступного жилья, благо, сейчас есть технологии, знания и методики для его возведения.

Одним из первых на правом берегу Душанбинки в 60 –е годы был построен жилой массив на «Мостопоезде»

Задача ведь не в том чтобы превратить Душанбе в Шеньчжень или Дубай, а найти новый рецепт своей уникальности и неповторимости. Я считаю, что больше не надо ничего сносить – постройкам 30-х, 40-х, 50-х годов прошлого века нужно дать новую жизнь, превратив старый город в архитектурный музей под открытым небом.

60-е годы прошлого века строительство домов на новой улице Жданова (Борбад) в Душанбе

(В материале использованы фотографии из Центрального государственного архива РТ и из личного архива автора).

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