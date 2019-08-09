Генпрокуратура Таджикистана назначила повторную проверку на заявление о пытках в отношении адвоката Абдулазиза Абдурахмонзода: сотрудники антикоррупции выбили ему зуб при задержании.
Адвокат Абдурахмонзода рассказывает, что его задержали сотрудники Агентства по финансовому контролю и борьбе с коррупцией РТ по подозрению в получении $500 для последующей передачи сотруднику Варзобского суда Шахзоду Нурализода. После задержания оперативники прямо в адвокатском кабинете сломали ему зуб и жестоко избили, заставив написать признательное заявление.
Как сообщает ОО «Независимый центр по защите прав человека», Горпрокуратура, проведя проверку факта, постановлением отказала в возбуждении уголовного дела за отсутствием подтверждения факта применения пыток.
Адвокат, предоставленный Абдулазизу Абдурахмонзода Коалицией против пыток и безнаказанности в Таджикистане, не согласившись с результатами прокурорской проверки, потребовал повторную.
Сегодня, 9 августа, суд столичного района Сино удовлетворил требование адвокатов и назначил повторную прокурорскую проверку, поручив ее проведение Генпрокуратуре РТ.
В настоящее время прокурорская проверка продолжается.
«Сторона защиты надеется на объективную, справедливую и беспристрастию проверку и, что виновные будут привлечены к ответственности», - говорится в сообщении «Независимого центра по защите прав человека».
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