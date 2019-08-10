Сегодня, в День физкультурника, мы решили рассказать вам, как правильно тренироваться, чтобы не загнать себя в угол и не нанести себе вреда.
Лето - самое нелегкое время для спортивных тренировок, так как зачастую высокая температура не способствуют продуктивности занятий: дышать становится затруднительно, учащается пульс и потоотделение, чувство усталости появляется быстрее, а тренировки становятся менее эффективными.
Директори Маркази исломшиносӣ мухолифи дастархонороии серхарҷ ва идгардак аст
Аҳтам Абдуллозода: Соҳаи варзиши Тоҷикистон 40 маротиба беҳтар аз замони шӯравист
Ҷавонони Бадахшон чӣ мушкилот доранд?
Абдуҷаббор Абдуғаффоров: Нависандагони асили насли калонсол аз эҷод дилхаставу дилмонда шудаанд
Тавсияи худдорӣ аз «ҳоҷиталбон» ва «ҳоҷиошӣ» ба зойирин
Баррасии масъалаи анҷоми сохтмони нақби “Истиқлол” дар Теҳрон
Медведев: “Қирғизистон “лимити инқилобҳоро батамом истифода бурд”
Шокирҷон Ҳакимов: "Таслимшавии Алмосбек Отамбоев кори оқилона аст"
Эмомалӣ Раҳмон оромгоҳи ҳазрати Султон Увайси Қараниро зиёрат намуд
Боздошти президенти пешини Қирғизистон дар рӯзи дуюми амалиёт
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста